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Polonyalı gençler, 36 gündür bisikletle Gürcistan yolunda

Polonya’dan yola çıkan iki arkadaş, yaz tatilinde bisikletle Gürcistan’a ulaşmayı hedefliyor. 36.günde Zonguldak’a ulaşan gençler, Türkiye’ye hayran kaldıklarını ifade ettiler.

31 Temmuz 2017 Pazartesi 22:33
Polonyalı gençler, 36 gündür bisikletle Gürcistan yolunda

Polonya’da yaşayan 20 yaşındaki Dominik Olejniczak ve 21 yaşındaki Tomek Swıerkot, yaz tatilinde bisikletle ülke turuna çıkmak istedi. Yolculuk boyunca ihtiyaçlarını karşılayacak olan eşyalarını bisikletlerine yükleyen iki arkadaş, Polonya’dan Gürcistan’a gitmek üzere yola çıktı. Tatilin 36. gününde Zonguldak’a ulaşan gençler, geçtikleri ülkeler arasında en iyisinin Türkiye olduğunu ifade ettiler. Türkiye’ye hayran kaldıklarını belirten Tomek Swıerkot, "Tatilimizin 36’ncı günü. Türkiye çok güzel bir ülke. Çok sevdim, çok iyi insanlar var. Her gün güzel manzaralarla karşılaşıyoruz. Türkiye en iyisi. Şu an da tatildeyim.Yaz tatilimizi bisikletle gezerek geçirmek istedik" diye konuştu.

Dominik Olejniczak da arkadaşına eşlik ettiğini ifade etti. Gençler, gazetecilerin sorularını yanıtladıktan sonra Kilimli ilçesi istikametine devam etti.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2017 Pazartesi 22:33
  1. Türkiye
  2. Zonguldak
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  5. Tat
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  7. Polonya
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