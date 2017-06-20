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Polonya'dan Kudüs'e at sırtında hac yolculuğu

Polonyalı Kristian Bergier, hac için 7 ay önce atlarıyla çıktığı Kudüs yolunda Çanakkale'ye ulaştı.

20 Haziran 2017 Salı 00:18
Polonya'dan Kudüs'e at sırtında hac yolculuğu

Polonyalı Kristian Bergier, hac için 7 ay önce atlarıyla çıktığı Kudüs yolunda Çanakkale'ye ulaştı.

Bergier (32) yaptığı açıklamada, hamile eşini Polonya'da bırakıp, yanına aldığı giysileri ve 2 atı ile hac vazifesini yerine getirmek için Kudüs'e doğru yola çıktığını söyledi.

Sırasıyla Slovakya, Romanya, Macaristan, Bulgaristan ve Yunanistan'a uğradığını anlatan şehir planlamacısı mühendis Bergier, Türkiye'ye Edirne'den giriş yaptığını söyledi.

İran üzerinden Kudüs'e ulaşmak istediğini anlatan Bergier, şöyle konuştu:

"Eşim ben yola çıktığımda yani 7 ay önce 5 aylık hamileydi. Doğum yaptı. Doğum haberini Bulgaristan'dayken öğrendim. 3 yaşında bir oğlum vardı, şimdi bir de kızım oldu, çok sevindim. Kutsal bir yolda çok önemli bir haber almış oldum. Bu görev biz Hristiyanlar için kutsal bir görev. Aynısı Müslümanlıkta da var. Hac vazifemi yerine getirmek istiyorum. Yanıma giysilerimi ve iki atımı alıp yola çıktım. Yolculuk sıkıntısız gidiyor. Türkiye'yi çok sevdim. Şu anki rotama göre ilk önce Suriye'ye gideceğim. Eğer Suriye'den geçişime izin vermezlerse İran üzerinden Kudüs'e ulaşmak istiyorum. Biraz uzun olacak ama yapabilecek pek bir şey yok."

Polonyalı Bergier, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinden geçtiği sırada rastladığı Uğur Akkılıç ile arkadaş olduğunu ve burada iki gün konakladığını da sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 00:18
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