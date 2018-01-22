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Polonya’da tilkinin ilginç ısınma yöntemi

Polonya’da bir stadyumda soğuktan kaçan tilki, ışıkların ısıttığı çimlere yatarak ısınmaya çalıştı.

22 Ocak 2018 Pazartesi 10:50
Polonya’da tilkinin ilginç ısınma yöntemi

Polonya’nın Gdansk şehrindeki Energa Gdansk Stadyumu alışılmadık bir misafiri ağırladı. Kara kışın yüzünü gösterdiği ülkede soğuktan korunmak için tilkinin seçtiği yöntem şaşırttı.

Stadyumda oynanan maçın hemen sonrasında, saha ve tribünlerin boşalmasını fırsat bilerek sahaya giren kurnaz tilki, maç esnasında yanan ışıkların ısıttığı çimlere uzanarak ısınmaya çalıştı.  

Bu alışılmadık olayı fotoğraflayan Joanna Pawlowska, tilkinin stadyumu sık sık ziyaret ettiğini ancak bunun aynı tilki olup olmadığını bilemediklerini söyledi.  

Tilkinin aynı stadyumda çalışmalarını sürdüren amatör kadın futbol takımının antrenmanlarını da kaçırmadığı ortaya çıktı. Kadın futbolcuların Jakub ismini verdiği “sadık taraftarın” daha önce de tribünlerden antrenmanları izlerken futbolcuların objektifine yakalandığı ortaya çıktı.

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 10:50
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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