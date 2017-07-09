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Polonya'da bomba paniği! 10 bin kişi tahliye edildi

Polonya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma yarım tonluk bomba sebebiyle 10 bin kişinin tahliye edildiği belirtildi.

09 Temmuz 2017 Pazar 13:57
Polonya'da bomba paniği! 10 bin kişi tahliye edildi

Bialystok Belediyesi yetkilisi Anna Kowalska, Associated Press ajansına yaptığı açıklamada, yol çalışmaları sırasında perşembe günü kent yakınlarında 500 kilogramlık Alman ST-500 tipi patlamamış bomba bulunduğunu belirtti.

Bialystok ve komşusu Suprasi kentinde yaşayan 10 bin kişinin otobüslerle tahliye edilmeye başlandığını kaydeden Kowalska, bombanın bölgeden güvenli şekilde çıkarılmasının ardından vatandaşların evlerine dönmesine izin verileceğini söyledi.

Bomba imha uzmanları tahliyelerin tamamlanmasından sonra bombayı özel bir kamyonete yükleyecek ve deney alanında imha edecek.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2017 Pazar 13:57
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  • Rabia Zafer Rabia Zafer 33 dk önce
    Almaya ' ya Geri İade Etsinler.
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