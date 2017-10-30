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Polonya’da bir bıçaklı saldırgan dehşeti daha

Polonya’da gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

30 Ekim 2017 Pazartesi 17:10
Polonya’da bir bıçaklı saldırgan dehşeti daha

Polonya bu sabah bir kez daha bıçaklı saldırgan dehşetine sahne oldu. Ülkenin güneyinde bulunan Ruda Slaska şehrinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi ise ağır yaralandı.

Sabah saatlerinde meydana gelen saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi.

Saldırıda 80 yaşındaki bir kadın hayatını kaybederken, 64 ve 23 yaşındaki iki erkek ise ağır yaralandı. Yaralılar çevre hastanelerde tedavi altına alındı.

Olayın ardından yapılan incelemelerde ilk belirlemelere göre saldırıyı gerçekleştiren kişinin 26 yaşında bir genç olduğu anlaşıldı. Hayatını kaybeden 80 yaşındaki kadının saldırganın babaannesi, 64 yaşındaki erkeğin babası, 23 yaşındaki erkeğin ise kardeşi olduğu öğrenildi.

Saldırgan polis tarafından yakalanırken, saldırıda kendisinin de yaralı olduğu görüldü. Saldırgan tedavi için hastaneye götürülürken, olay yerinde polisin incelemesi sürüyor. Saldırının nedeni ise henüz belli değil.

Polonya geçtiğimiz günlerde de bıçaklı saldırıya sahne olmuştu. Ülkenin güneydoğusunda yer alan Stalowa Wola kentinde bir alışveriş merkezinde 27 yaşındaki Konrad K. Tarafından düzenlenen bıçaklı saldırıda 1 kişi ölmüş, 8 kişi yaralanmıştı.

Emniyet yetkilileri saldırının terörle bir bağlantısı olmadığını açıklarken, saldırgan Konrad K.’nin psikolojik tedavi gördüğü ortaya çıkmıştı.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 17:10
  1. Polonya
  2. Saldırgan tedavi
  3. Konrad K
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