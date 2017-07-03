Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Polonya Trump'tan ABD askerlerini çekmemesini isteyecek

Polonya yönetimi, ABD Başkanı Trump'tan, ABD ve NATO birliklerinin ülkedeki varlığını devam ettirmesini talep edecek.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 22:18
Polonya Trump'tan ABD askerlerini çekmemesini isteyecek

Polonya yönetiminin, ABD Başkanı Donald Trump'tan, ülkedeki NATO ve ABD birliklerinin kalmasını isteyeceği bildirildi.

Polonya Dışişleri Bakanı Witold Waszczykowski, gazetecilere yaptığı açıklamada, Trump'ın, perşembe günü Polonya'ya yapacağı ziyarette, NATO ve bir önceki ABD yönetiminin kararıyla geçen yıl konuşlandırılan binlerce NATO ve ABD askerinin ülkedeki varlığının sürmesi için güvence isteyeceklerini söyledi.

Waszczykowski, "Tehdit devam ettiği sürece, ABD ve NATO birlikleri tarafından destekleneceğimizi duymayı arzuluyoruz." ifadesini kullandı.

Trump'ın, NATO'nun, İttifak üyesi ülkelerden birine yönelik saldırının tüm üyelere yöneltilmiş bir saldırı olarak değerlendirileceği ve karşılık göreceğini öngören 5. maddesine bağlılığını teyit etmemesiyle ilgilenmediklerini belirten Waszczykowski, "Ben daha çok 5 bin ABD askerinin varlığıyla ilgileniyorum." dedi.

ABD Başkanı Trump'ın Polonya'ya yapacağı kısa ziyarette, Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile Baltık, Adriyatik ve Karadeniz bölgesindeki Avrupa Birliği (AB) üyesi 11 ülkenin lideriyle görüşmesi bekleniyor.

Bölge ülkelerindeki altyapı ve ekonomiyi canlandırmayı amaçlayan "3 Deniz İnisiyatifi" adlı girişim, Avusturya, Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya, Slovakya ve Slovenya'dan oluşuyor. AB'nin, kendisine ciddi eleştiriler yönelten Polonya ve Macaristan'a yönelik yardımlarını gelecek yıllarda azaltacağı iddia ediliyor.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 22:18
  1. Karadeniz
  2. Cumhurbaşkanı
  3. Avrupa
  4. Avrupa Birliği
  5. Avusturya
  6. Bulgaristan
  7. Macaristan
  8. Romanya
  9. Hırvatistan
  10. Polonya
  11. Slovenya
  12. Letonya
  13. Litvanya
  14. Slovakya
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Denizli'de iki mahalle boşaltıldı
    1. Denizli'de iki mahalle boşaltıldı
    2. O ilimiz 61 dereceyi gördü
    3. Tepkiler gelince Başörtüsü yasağı kalktı
    4. Çanakkale'deki orman yangını kısmen..
    5. DEAŞ Musul'dan kaçan sivilleri vurdu
    6. Yemen'deki kolera salgınında ölenlerin..
    7. Polonya Trump'tan ABD askerlerini..
    8. İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' asayiş..
    9. Yazıcıoğlu Madımak yangınını anlatıyor
    10. Plajı kapattı, ailesi ile tatil yaptı
    11. İran Türkmenlerin suyunu kesti...
    12. FETÖ'nün sanal timi deşifre oldu!
    13. Kendileri engelli, SMA hastası..
    14. Çadırları yanan Suriyeliler evsiz kaldı
    15. Singapur'da miras kavgası çıktı
    16. Yunan Sahil Güvenlik botları Türk..
    17. “PYD, Afrin’i teslim etmek için gizli..
    18. Saatlerce yolda kalan annenin yürüyüş..
    19. Ülkesine dönen 68 bin Suriyeli'den 8..
    20. Yunanistan'dan tuhaf savunma: Uyarı..
    'Katar ile anlaşmazlığımız siyasidir, hiçbir zaman askeri olmadı'
    'Katar ile anlaşmazlığımız siyasidir, hiçbir zaman askeri olmadı'
    "ABD ve İsrail’in savaşa girmesi kaçınılmaz"
    "ABD ve İsrail’in savaşa girmesi kaçınılmaz"
    İran vurmaya başladı! Barzani'ye büyük şok...
    İran vurmaya başladı! Barzani'ye büyük şok...
    Memur ve emeklinin alacağı zam belli oldu!
    Memur ve emeklinin alacağı zam belli oldu!