Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Polonya Cumhurbaşkanı'nı karşılayan Trump fena bozuldu!

ABD lideri, Polonya Cumhurbaşkanı'nın eşi Agata Kornhauser-Duda ile tokalaşmak için elini uzattı ama karşılık alamadı.

06 Temmuz 2017 Perşembe 23:54
Polonya Cumhurbaşkanı'nı karşılayan Trump fena bozuldu!

Trump, Polonya'ya gerçekleştirdiği ziyarette Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Polonya Cumhurbaşkanı'nın eşi Agata Kornhauser-Duda ile bir araya geldi.

TRUMP ŞAŞIRDI

Trump ilk önce Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile tokalaştı ardından Duda'nın eşi ile tokalaşmak için hamle yaptı ancak Agata Kornhauser-Duda, Trump'ın eşi Melanie Trump ile tokalaştı. Trump'ın şaşkın yüz ifadesi kameralara yansıdı.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 23:54
  1. Trump tokalaşmada ters köşe oldu
  2. ABD
  3. başkan
  4. donald trump
  5. Polonya
  6. Cumhurbaşkanı
  7. Andrzej Duda
  8. tokalaşma
  9. en son haber
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Polonya Cumhurbaşkanı'nı karşılayan Trump fena bozuldu!
    1. Polonya Cumhurbaşkanı'nı karşılayan..
    2. Polis aracı kaza yaptı: 1 şehit
    3. Rum yönetimi masadan kalktı
    4. Süper Lig takımı Sneijder'e talip oldu
    5. Almanya karıştı! Endişeliyiz
    6. Yanlış yere park edilen arabalara öyle..
    7. İşte Osmanlı padişahlarını deviren..
    8. O ABD içinde bağımsız, 33 vatandaşlı..
    9. İşte tüm transfer haberleri
    10. Vücudunuzdaki ödemi sökmek..
    11. Dünya yıldızı şehri ayağa kaldırdı!
    12. Fikret Orman: Bu sezonun adı...
    13. Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları..
    14. Metal parçalarından muhteşem yüzükler..
    15. Klima kullanımına dikkat!
    16. ‘Dikey Orman’ın ilk ağacı dikildi
    17. Suriye'de son 6 ayda, 'hayat kurtaran'..
    18. Ayı saldırısı kameraya böyle yansıdı
    19. Şehit Uzman Çavuş Ceylan son..
    20. Bakanlara 'kırmızı dipli mumla'..
    Rusya'dan flaş Afrin açıklaması
    Rusya'dan flaş Afrin açıklaması
    O ülkeden flaş açıklama: Savaş çıkarsa ABD'nin...
    O ülkeden flaş açıklama: Savaş çıkarsa ABD'nin...
    Hıncal Uluç: Bu defa da cevap vermezsen seni...
    Hıncal Uluç: Bu defa da cevap vermezsen seni...
    İlker Başbuğ hakkında flaş karar!
    İlker Başbuğ hakkında flaş karar!