Polonya Cumhurbaşkanı'nı karşılayan Trump fena bozuldu!
ABD lideri, Polonya Cumhurbaşkanı'nın eşi Agata Kornhauser-Duda ile tokalaşmak için elini uzattı ama karşılık alamadı.06 Temmuz 2017 Perşembe 23:54
Trump, Polonya'ya gerçekleştirdiği ziyarette Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Polonya Cumhurbaşkanı'nın eşi Agata Kornhauser-Duda ile bir araya geldi.
TRUMP ŞAŞIRDI
Trump ilk önce Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile tokalaştı ardından Duda'nın eşi ile tokalaşmak için hamle yaptı ancak Agata Kornhauser-Duda, Trump'ın eşi Melanie Trump ile tokalaştı. Trump'ın şaşkın yüz ifadesi kameralara yansıdı.