Polonya Cumhurbaşkanı'nı karşılayan Trump fena bozuldu!

Trump, Polonya'ya gerçekleştirdiği ziyarette Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Polonya Cumhurbaşkanı'nın eşi Agata Kornhauser-Duda ile bir araya geldi.

TRUMP ŞAŞIRDI

Trump ilk önce Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile tokalaştı ardından Duda'nın eşi ile tokalaşmak için hamle yaptı ancak Agata Kornhauser-Duda, Trump'ın eşi Melanie Trump ile tokalaştı. Trump'ın şaşkın yüz ifadesi kameralara yansıdı.