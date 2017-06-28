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Polisten uyuşturucu imalathanesine baskın!

İstanbul’da, uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

28 Haziran 2017 Çarşamba 14:16
Polisten uyuşturucu imalathanesine baskın!

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında son bir haftada Beyoğlu, Fatih, Bağcılar, Avcılar, Sarıyer ve Şişli gibi ilçelerde bir dizi operasyon gerçekleştirdi. Yüzden fazla ev ve iş yerine eş zamanlı baskın düzenleyen polis, çeşitli otlara fare zehri ve böcek ilacı eklenerek hazırlanan uyuşturucu maddeden, esrara, captagon haptan tarım ilacına kadar uyuşturucu madde ele geçirdi.

Polisi şaşkına çevirdi

Son yılların en geniş kapsamlı operasyonlarına imza atan narkotik polisi, baskınlarda 11 şüpheli şahsı gözaltına aldı. Düzenlenen operasyonlarda 15 kilo toz esrar, 14 kilo bonzai maddesi, 6 bin 693 adet ecstasy hap, 415 gram ot esrar, 280 gram metamfetamin türü uyuşturucu maddesi, 169 gram skunk maddesi, uyuşturucu hap olduğu değerlendirilen reçetesiz 2 bin 58 adet hap, bonzai yapımında kullanılan çeşitli türde fare zehiri, sinek ve tarım ilacı, uyuşturucu yapımında kullanılan 3 litre aseton, çeşitli marka ve çapta 8 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet pompalı tüfek, bu silahlara ait 900 mermi ve fişek ele geçirildi.

Operasyonlarda ‘esrar’, ‘bonzai’ ve ‘yavşan’ diye tabir edilen otlara kimyasallar karıştırılarak yapılan ölümcül maddeler polisi şaşkına çevirdi.

Baskınlarda gözaltına alınan 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından 11 kişiden 10’u, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüpheli savcılık sorgusunun ardından ‘adli kontrol şartı’ ile salıverildi.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 14:16
  1. İstanbul
  2. Fatih
  3. Beyoğlu
  4. Bağcılar
  5. Sarıyer
  6. Narkotik
  7. Şişli
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