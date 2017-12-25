Polis, tombalacı polisleri gözaltına aldı

İstanbul’da düzenlenen kumar operasyonunda aralarında polislerin de bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar'da L.Ö.'nün liderliğini yaptığı şebekenin birçok işyerinde baskı ve zor kullanarak "tombala" tabir edilen kumar oyununu oynattığını belirledi.

ŞEBEKEYLE BİRLİKTE HAREKET EDİYORLARDI

Bu sabah yapılan operasyonda şebekeyle birlikte hareket ettikleri tespit edilen aralarında polis memurlarının da bulunduğu 17 kişiden 12'si gözaltına alındı. Şebekeye yönelik operasyonun devam ettiği belirtildi.