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Polisten sürücülere baklava ikramı

Adıyaman'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücülere yeni yıla girerken baklava ikramında bulundu.

01 Ocak 2018 Pazartesi 07:55
Polisten sürücülere baklava ikramı

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yeni yıla girerken şehrin birçok bölgesinde uygulama noktası oluşturdu. Terörle Mücadele, Trafik Şube ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin katılımı ile araçlarda uygulama yapıldı. Kimlik uygulaması yapan ekipler, araçlarda arama sürücülere ise alkol testi yaptı. Özel Hareket ekiplerinin de destek verdiği uygulamada, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Haber Tarihi: 01 Ocak 2018 Pazartesi 07:55
  1. adıyaman
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