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Polisten 'Şirinler' çetesine şok baskın

Eyüpsultan'da kendilerine polis süsü vererek M.E'yi kaçırdığı iddia edilen "Şirinler" olarak bilinen organize suç örgütünün üyesi olan 6 şüpheli yakalandı.

22 Aralık 2017 Cuma 14:47
Polisten 'Şirinler' çetesine şok baskın

Alınan bilgiye göre, 18 Kasım'da Eyüpsultan Topçular Mahallesi'nde kendilerine polissüsü veren silahlı kişiler M.E'yi kaçırarak Güngören Güven Mahallesi Çalışlar Sokağı'ndaki bir iş yerinde alıkoydu. Şikayet üzerine İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, kimliklerini tespit ettiği şüphelilerin "Şirinler" olarak bilinen organize suç örgütü üyesi olduğunu belirledi.

Polis, bugün Bahçelievler, Beylikdüzü ve Güngören'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda 6 kişi yakalanırken, 3 ruhsatsız tabancayla 45 fişek ele geçirildi. Gözaltına alına şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Olaya karıştığı belirlenen diğer şüphelilerin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.

Haber Tarihi: 22 Aralık 2017 Cuma 14:47
  1. şirinler çetesi
  2. operasyon
  • IkraIkra1 gün önce
    Iste bu.. herkes evinin önünü süpürürse memleket tertemiz olur..helal olsun kardesim
  • bozerenbozeren1 gün önce
    Sayın cumhurbaşkanımız,biz halk olarak mafya istemiyoruz, din ve inancımızı sömürenleri (tarikat, şeyh, mehdi, ıvır zıvır ) istemiyoruz,darbeci istemiyoruz.Allah hepimizi İslam'ın yolundan ayırmasın. Çocuklarımıza milli ve dini değerlerimize uygun bir eğitim istiyoruz.Bunlar istediklerimiz.. siz de bunlara uygun, rahat bir şekilde mücadele edin istiyoruz.
  • Vatanımsın canamsın bayrağımsınülkem benimVatanımsın canamsın bayrağımsınülkem benim1 gün önce
    Bu çeteleri idam edeceksin ki ibreti aleme kimsebidaha cürret etmesin devletimiz diyarbakır daki mafyayıda çökertsin bir yanda teröristler biryandada uyuşturucu hırsızlık mafyası dinimime imanıma şahit oluyorumdiyarbakır bağlar Girne caddesinde açık acık mobesenin önünde uyuşturucu hap esrar satıyorlar aylardır aynı kişiler niye diyarbakır polisi bunları almıyor yemcileri alıyor ağbabaları yerinde duruyor size bi örnek daha vereyim diyarbakır bağlar Bağcılardaünlü tabi erin karşısındaki menekşe kıraathanesiolmuş çete hane altında uyuşturucu partisi veriyorlar polisin hiç bir çalışması yoktakip yok nerde biliyorum yıllardır yakalanmamışlar uyuşturucuyu satıyorlar sevkiyatı yapıyorlar çevresini genişletmişler polisne yapıyorbunları yazdımkibende babayaım bizim çocuklarımız büyüyorlar bize bulaşmasıntacirlerin affı yoktur herkesi kendilerine tuzaklarına çekiyorlar bu yazımı görün artıkalın bunları artık cezalar 40 50 sene olsunki çıkmasınlar ıslah olmuyorlarsa tövbe etmiyorlarsa devam ediyorlarsa idam edilmeleri haktır halka sorunkimse korkudan emniyete gidemiyor allah bizim YARDIMCINIZ olsun
  • abdoabdo1 gün önce
    en ağır cezayı verin ki birde bunlar çete olmuş bu zamanda çetemi var. devletten büyük olamaz vede olamaması lazım. burunlarından fitil fitil getirin. insanı gasp etmek neymiş bu p..çlerin
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