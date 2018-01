Polisten kaçarken 3 araca çarptı

Olay, saat 03.00 sıralarında, Köroğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Trafiği tehlikeye soktuğu ihbar edilen 14 BF 501 plakalı otomobilin sürücüsünü bulmak için polis tarafından çalışma başlatıldı. Ekipler, otomobili D-100 yolunun girişinde gördü. Ekipleri fark edince otomobille bölgeden uzaklaşmaya çalışan A.T. ile polis arasında kovalamaca yaşandı. A.T., kovalamaca sırasında 3 araca çarparken, yoluna devam etti. Bölgeye sevk edilen takviye ekiplerle yaklaşık 10 dakika süren kovalamaca sonucunda otomobil, D-100 yolu üzerinde durduruldu. Otomobili kullanan A.T., polise sahte ehliyet verdi. Polis, ehliyetin sahte olduğunu fark edince A.T. de ehliyeti olmadığı için kaçtığını itiraf etti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, A.T. ise gözaltına alındı.