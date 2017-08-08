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Polisten esrar operasyonu

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Muğla’nın Menteşe ilçesi Algı Mahallesinde bir eve düzenledikleri operasyonda esrar ve kenevir topumu ele geçirildi.

08 Ağustos 2017 Salı 22:12
Polisten esrar operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Algı Mahallesinde H.Ş. isimli şahsın evinde yüklü miktarda esrar maddesi olduğu ihbarının ardından ekipler ev ve evin müştemilatlarında arama yaptı. Yapılan aramada 5 kilo 717 gram esrar maddesi, 1 kilo 112 gram kenevir tohumu ve 1 adet hassas teraziyi el konuldu. H.Ş. ve F.Ş isimli şüpheliler uyuşturucu madde bulundurmak suçundan ekipler tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldıkları adali makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 22:12
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Muğla
  3. Menteş
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