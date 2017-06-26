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Polislerin bayramını da unutmadı

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin otoban gişelerinde uygulama yapan polislerin bayramını kutladı.

26 Haziran 2017 Pazartesi 23:01
Polislerin bayramını da unutmadı

Bir dizi ziyaret ve bayramlaşma programı için Mersin’e gelen Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, beraberinde Mersin Milletvekili Hacı Özkan ile birlikte Mersin otoban gişelerinde bulunan polis uygulama noktasını ziyaret ederek görevli personelin Ramazan Bayramı’nı kutladı.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Edip Baflı’nın da hazır bulunduğu ziyarette, kentin en önemli giriş-çıkış noktası olan uygulama noktasında görevli personel ile tek tek bayramlaşan Elvan, güvenlik güçlerinin Mersin’in huzur ve güvenliğinin sağlanması için 24 saat esasına göre çalıştıklarını ifade ederek, görevlerini büyük bir fedakarlıkla yürüten tüm personele çalışmalarında başarılar diledi.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 23:01
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