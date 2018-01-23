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Polisleri tehdit etmişti, sarhoş kadın doktora şok!

Antalya'da 1,57 promil alkollü olduğu için ehliyetine 6 ay el konulan ve polisleri "Bir gün polis ameliyat için gelirse ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Siz insan değilsiniz" diyerek tehdit eden anestezi uzmanı Dr. Emine G. hakkında, adli ve idari soruşturma başlatıldı.

23 Ocak 2018 Salı 15:36

Olay, 20 Ocak Cumartesi günü saat 05.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Sinanoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Maddi hasarlı trafik kazasına müdahale eden Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kaza riskine karşı caddeyi trafiğe kapattı. Polis, bu sırada ikazlarına uymayan ve içinde 2 kadının olduğu 71 FC 177 plakalı otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Uyarıyı dikkate almayan kadın sürücü, yola devam etmek istedi. Kendisine engel olmak isteyen trafik polisinin üzerine de aracını süren kadın, yoldaki bariyeri aşamayacağını anlayınca durdu.

Trafik polisleri tarafından otomobilinden indirilen sürücü, alkol testi yapmak isteyen ekiplerle tartışmaya başladı. Polise uzun süre hakaret eden ve belgelerini vermek istemeyen sürücünün, Akdeniz Üniversitesi Anestezi Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Emine G. olduğu anlaşıldı.

Polislere, "Ben doktorum, tamam mı?" diye bağıran ve Antalya'ya 2 önce geldiğini söyleyen Emine G., "Bir gün polis memuru, ameliyat için gelirse ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Siz, insan değilsiniz. Biz, devlet memuruyuz" dedi.

Bu sırada, yanındaki arkadaşının sakinleştirmeye çalıştığı Emine G.'nin polisle yaşadığı tartışma, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

EHLİYETİNE EL KOYULDU, ADLİ SORUŞTURMA AÇILDI

Yapılan ölçümde 1.57 promil alkollü çıkan Emine G.'nin ehliyetine 6 ay süreyle el koyuldu. Aracı alkollü kullanmaktan 1002 TL ceza yazılan Emine G.'nin kullandığı aracın da babasına ait olduğu belirlendi. Otomobil, trafik otoparkına çekildi. Emine G. ise ifadesi alınmak üzere Demircikara Polis Merkezi'ne götürüldü. Hakkında 'görevli memura hakaret' ve 'tehdit' suçlarından adli soruşturma başlatılan Emine G., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

DEKANLIK DA İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörlüğü'nce, Dr. Emine G. hakkında idari soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"Konu Akdeniz Üniversitesi ailesini de derinden üzmüştür. Bu denli olumsuz bir konuda adı geçen kişinin Akdeniz Üniversitesi mensubu olması ayrıca üzüntü vericidir. Asli görevi hayat kurtarmak olan ve mesleğine başlarken bu onurlu görevi en iyi şekilde yapacağına dair yemin eden bir doktorun böyle sorumsuz ve tehditkâr davranışlar sergilemesi asla kabul edilemez. Gerek insani gerekse mesleki açıdan hiçbir şekilde tasvip edilemeyecek bu davranışları sergileyen Akdeniz Üniversitesi Anestezi Bilim Dalı Araştırma Görevlisi hakkında adli makamlarca soruşturma başlatılmış olup ayrıca bağlı bulunduğu Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından da idari soruşturma başlatılmıştır. Süreç Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yakından takip edilmektedir."

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 15:36
  1. anestezi uzmanı Dr. Emine G.
  2. sarhoş kadın doktor
  • TONTON AKTONTONTONTON AKTONTON32 dk önce
    BU ZAT HIPOKRAT YEMININI TAMAMEN IHLAL ETMISTIR VE MESLEKTEN IHRAC EDILMESI GEREKIR. BU ZAT RUHÎ BUNALIM ESNASINDA, INTIKAM HISLERIYLE,MASUM INSANLARA ZARAR VEREBILIR DAHA DOGRUSU VERIR.
  • HakanHakan40 dk önce
    Başörtüsü tak diyen hocayı görevden al ama sarhoş kadina dokunma
  • hasanhasan53 dk önce
    Bu ayyaş karı meslekten atılmalı..
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