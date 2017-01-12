Polislere ateş açtı! Bedelini canıyla ödedi

Diyarbakır’da bir eve düzenlenen operasyonda güvenlik güçleriyle çatışmaya giren terörist öldürüldü.

Polislere ateş açtı! Bedelini canıyla ödedi
Eklenme: 12 Ocak 2017, 10:52
Bu haber 172 kez okundu

Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda güvenlik güçleriyle çatışmaya giren terörist öldürüldü. 

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince istihbari bilgiler neticesinde Yenişehir ilçesi Seyrantepe bölgesindeki bir eve gece saat 03.00 sıralarında operasyon düzenlendi. Eve giren güvenlik güçlerine, içeride bulunan terörist tarafından ateş açıldı. Güvenlik güçlerinin de karşılık vermesiyle kısa süreli çatışma yaşandı. Çatışmada, terörist öldürülerek, etkisiz hale getirildi. Teröristin cesedi, savcının olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılması için Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Teröristin, Yenişehir nüfusuna kayıtlı Ş.T. olduğu öğrenildi.

 
EtiketlerDiyarbakırpkkYenişehirGÜNCEL Haberleri
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.