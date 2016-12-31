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Polislerden sosyal medyayı sallayan hareket!

İki polis, sokakta yırtık ayakkabılarıyla sokakta dolaşan yaşlı bir amcayı ayakkabı mağazasına götürdü. Polisler, amcaya aldıkları yeni ayakkabı ve çorapları elleriyle giydirdi. O anda çekilen ve sosyal medyada paylaşılan bu kare birçok kişiyi duygulandırdı.

Polislerden sosyal medyayı sallayan hareket!
Eklenme: 31 Aralık 2016, 23:11
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Sosyal medyada bugün paylaşılan bir kare günün çok konuşulanları arasına girdi.

Soğuk havada yırtık ayakkabılarıyla sokakta dolaşan yaşlı bir amcayı gören iki polis, amcayı bir ayakkabı mağazasına götürdü.
Yaşlı amcaya yeni bir ayakkabı almak isteyen polisler, amcayı sandalyeye oturtarak eski ayakkabılarını elleriyle çıkardı. Polisler, dükkandan seçtikleri bir ayakkabıyı yine kendi elleriyle amcanın ayağına giydirdi.
Mağaza sahibi ayakkabıların ücretini almadı

Yaşlı amcanın çoraplarının ıslak ve yırtık olduğunu gören iş yeri sahibi de, polislerin bu duyarlı davranışından etkilenerek kendisi için aldığı çorapları amcaya verdi. Polisler çorabı da amcanın ayağına giydirdi.

Mağazanın sahibi, ayakkabılar için polislerden herhangi bir ücret talep etmedi.

O sırada yaşananlara şahit olan bir kişinin ölümsüzleştirdiği bu kare, birçok kişiyi duygulandırdı:

 
EtiketlerSosyal medya
HABER YORUMLARI
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adnan

Gercekten evsizlere el atılmalı tabi tinercilerede. Gördükçe çok üzülüyorum. Millet ve devlet olarak. Bunların çaresi olmalı. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Bunu ne kadar yapabiliyoruz. Aslında haber yorumlarında bu haberlere yorum ve katkıda bulunmak daha önemli olduğunu düşunüyorum. Selam ve dua ile.

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Aslan ÇAKIR

Polisler bu milletin evlatları, onlarında duyguları, inançları, sevgileri, merhametleri varAllah tüm kamu çalışanlarını böyle duyarlı eylesin

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