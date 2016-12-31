Polislerden sosyal medyayı sallayan hareket!

Bu haber 6.356 kez okundu

Sosyal medyada bugün paylaşılan bir kare günün çok konuşulanları arasına girdi.

Soğuk havada yırtık ayakkabılarıyla sokakta dolaşan yaşlı bir amcayı gören iki polis, amcayı bir ayakkabı mağazasına götürdü.

Yaşlı amcaya yeni bir ayakkabı almak isteyen polisler, amcayı sandalyeye oturtarak eski ayakkabılarını elleriyle çıkardı. Polisler, dükkandan seçtikleri bir ayakkabıyı yine kendi elleriyle amcanın ayağına giydirdi.

Mağaza sahibi ayakkabıların ücretini almadı

Yaşlı amcanın çoraplarının ıslak ve yırtık olduğunu gören iş yeri sahibi de, polislerin bu duyarlı davranışından etkilenerek kendisi için aldığı çorapları amcaya verdi. Polisler çorabı da amcanın ayağına giydirdi.

Mağazanın sahibi, ayakkabılar için polislerden herhangi bir ücret talep etmedi.

O sırada yaşananlara şahit olan bir kişinin ölümsüzleştirdiği bu kare, birçok kişiyi duygulandırdı: