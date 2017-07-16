Polisin evinden hırsızlık yapan karı-kocaya adli kontrol

Olay, Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis memuru C.B.’nin (36) evinin kapısını aparat ile açan Sibel A. (26) adlı kadın ile kocası Emrah A. (24), evden polis memurunun 1 adet ruhsatlı tabancası ile 2 bin 500 lira parasını çaldı. Hırsızlık olayının fark edilmesi üzerine C.B., meslektaşlarına şikayette bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri yaptıkları araştırma sonucu hırsızlık olayını Sibel A. ile kocası Emrah A.’nın gerçekleştirdiğini tespit etti. Karı-koca hırsızlar yakalanarak gözaltına alındı. Emrah A.’nın evden hırsızlık suçundan 12, karısı Sibel A.’nın ise 15 suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Polisteki sorgulanması tamamlanan hırsızlar bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Emrah A. ve Sibel A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.