Polisin durduğu araçtaki PKK'lı terörist kendini öldürdü
Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde polisin şüphelenerek durdurduğu araçta bulunan PKK'lı terörist paniğe kapılarak üzerindeki tabancayla kendini öldürdü.23 Ağustos 2017 Çarşamba 19:30
Hakkari-Yüksekova'da polisin şüphelenerek durdurduğu araçta bulunan PKK'lı terörist paniğe kapılarak üzerindeki tabancayla kendini öldürdü.
Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"23 Ağustos 2017 günü İlimiz Yüksekova İlçesi Yeni Mahalle bölgesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce icra edilen uygulama esnasında durumundan şüphe edilerek durdurulan bir taksinin yolcu koltuğunda oturan 1 bölücü terör örgütü mensubu, paniğe kapılarak üzerinden çıkardığı silahla kendine ateş etmesi sonucu etkisiz hale gelmiştir. Araçta yapılan aramada, 1 Glock marka tabanca, 2 el bombası,1 dolu şarjör, bomba yapımında kullanılan çok sayıda pil blokları, kablo düzeneği ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."