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Polisin durduğu araçtaki PKK'lı terörist kendini öldürdü

Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde polisin şüphelenerek durdurduğu araçta bulunan PKK'lı terörist paniğe kapılarak üzerindeki tabancayla kendini öldürdü.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 19:30
Polisin durduğu araçtaki PKK'lı terörist kendini öldürdü

Hakkari-Yüksekova'da polisin şüphelenerek durdurduğu araçta bulunan PKK'lı terörist paniğe kapılarak üzerindeki tabancayla kendini öldürdü.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"23 Ağustos 2017 günü İlimiz Yüksekova İlçesi Yeni Mahalle bölgesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce icra edilen uygulama esnasında durumundan şüphe edilerek durdurulan bir taksinin yolcu koltuğunda oturan 1 bölücü terör örgütü mensubu, paniğe kapılarak üzerinden çıkardığı silahla kendine ateş etmesi sonucu etkisiz hale gelmiştir. Araçta yapılan aramada, 1 Glock marka tabanca, 2 el bombası,1 dolu şarjör, bomba yapımında kullanılan çok sayıda pil blokları, kablo düzeneği ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 19:30
  1. hakkari pkk
  2. yüksekova pkk
  3. pkk
  4. terörist
  • hercaihercai27 dk önce
    El bombalarini patlatmadigina gore hafizasi yerindemis. PKK lilar ders almali, yol yakinken imana gelmelidir!
  • Erdoğan Erdoğan 35 dk önce
    Bir köpek daha gebermiş. Ne güzel haber
  • Abdullah Abdullah 1 sa önce
    En doğrusunu yapmış. Türkiyedeki bütün teröristlere sesleniyorum: Millete zarar vermeyin, intihar edin.
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