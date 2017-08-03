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Polisin arama yetkisine iptal kararı

Anayasa Mahkemesi, acele hallerde mülki amirin emriyle polis tarafından kişilerin üzerlerinin veya araç içlerinin aranmasına imkan tanıyan hükmü iptal etti.

03 Ağustos 2017 Perşembe 22:47
Polisin arama yetkisine iptal kararı

Nisan 2015'te, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 4/A maddesinin altıncı fıkrasının ikinci cümlesine şu hüküm eklenmiştir: Ancak el ile dıştan kontrol hariç, kişinin üstü ve eşyası ile aracının dışarıdan bakıldığında içerisi görünmeyen bölümlerinin aranması; İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek esaslar dahilinde mülki amirin görevlendireceği kolluk amirinin yazılı, acele hallerde sonradan yazıyla teyit edilmek üzere sözlü emriyle yapılabilir. Kolluk amirinin kararı yirmi dört saat içinde görevli hakimin onayına sunulur. Bu fıkra kapsamında yapılan araç aramalarına ilişkin olarak kişiye, arama gerekçesini de içeren bir belge verilir.Bu hüküm polise, hakim kararı olmaksızın mülki amirin onayıyla polis tarafından kişilerin üzerlerinin veya araç içlerinin aranmasına imkan tanıyordu. Anayasa'nın 20. maddesi ise hakim kararı olmadığı sürece kişilerin üzerinin aranamayacağını düzenlemiştir.

Anayasa Mahkemesi, Anayasa'nın 20. maddesine dayanarak yapılan bu düzenlemeyi iptal etmiş ve iptal kararı 3 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Anayasa Mahkemesi, iptal kararının 6 ay sonra yürürlüğe girmesini kararlaştırmıştır. Buna göre hükümet 6 ay içinde yeni bir düzenleme yapabilecektir.


Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 22:47
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  2. polis arama
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