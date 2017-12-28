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'Polisim' numarasıyla vatandaşı dolandırdı

Mersin'de kendisini polis olarak tanıtıp bir vatandaşı 18 bin 600 lira dolandıran kişi yakalandı.

28 Aralık 2017 Perşembe 17:26
'Polisim' numarasıyla vatandaşı dolandırdı

Mersin'de kendisini polis olarak tanıtıp bir vatandaşı 18 bin 600 lira dolandıran kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, H.M.S. isimli şahıs kendisini polis olarak tanıtıp, B.K. adlı vatandaşı 18 bin 600 lira dolandırdı. Dolandırılan şahsın şikayeti üzerine harekete geçen Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipler, parayı alarak olay yerinden uzaklaşan şahsı bulmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde H.M.S'yi, Merkez Mahallesi Eski Mezitli Yolu üzerinde kiralık bir arabada yakalayan ekipler, yaptıkları üst aramasında bir kuru sıkı tabanca ile dolandırdığı 18 bin 600 lira parayı ele geçirdi.

Şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Haber Tarihi: 28 Aralık 2017 Perşembe 17:26
  1. Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü
  2. Mersin
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