Tuzla'da polisi şehit eden suç makinesi çıktı

Tuzla'da silahla vurularak ağır yaralan polis memuru Battal Yıldız (31) kaldırıldığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit oldu.



HIRSIZ SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI



Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın haberine göre; Tuzla'da polis memuru Battal Yıldız'ı şehit eden hırsız Hikmet Sağır suç makinesi çıktı. Sağır'ın, ev ve işyerinden hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak, yaralama ve yağma gibi 28 ayrı suçtan kaydının olduğu belirlendi.



UYARI ATEŞİNE KARŞILIK POLİSİ VURDU



Polis ekiplerinin geldiğini gören Hikmet Sağır kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında İçmeler Mahallesi E.5 İstasyon Köprü üzerinde polis memuru Battal Yıldız zanlının durması için havaya uyarı ateşi açtı. Bunun üzerine zanlı Hikmet Sağır da kaçarken dönüp polis memuru Battal Yıldız'a ateş açtı.



TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI



Sağ göğsünden aldığı tek kurşunla ağır yaralanan polis memuru Battal Yıldız, olay yerinden geçen bir taksiye bindirilerek Tuzla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan polis memuru daha sonra Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis memuru Battal yıldız doktorların tüm müdahalesine rağmen sabah saat 05.25 sıralarında hayatını kaybederek şehit oldu.



POLİS KATİLİ YAKALANDI



Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arkadaşları polis memuru Battal Yıldız'ı şehit eden Hikmet Sağır'ı olayda kullandığı ruhsatsız 1 adet silahla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan Hikmet Sağır'ın, ev ve işyeri hırsızlığı, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak, yaralama, 6136 sayılı kanuna muhalefet ve yağma suçlarından toplam 28 adet suçtan kaydının bulunduğu öğrenildi.



ŞEHİT POLİSİN 2 ÇOCUĞU VAR



2010 yılında polislik mesleğine başlayan 31 yaşındaki şehit polis memuru Battal Yıldız evli ve 6 yaşında Hasan İlyas ve 2 yaşında Mehmet Ali isimli iki oğlu var. Şehit olan polis memuru Battal Yıldız'ın naaşı 16.00'da Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde yapılacak törenin ardından memleketi Konya'nın Akşehir ilçesine gönderilecek.