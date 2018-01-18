Polisi karşısında görünce şoka girdi

Ankara Emniyet Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çek-senet tahsilatı yapan, tehdit ile para toplayan silahlı suç örgütüyle ilgili yaptığı çalışmada 8 kişiyi gözaltına aldı.Rezidansa baskın Polisi görünce şoka girdi.

Hakkında yakalama kararı bulunan ve aranan örgüt lideri olduğu iddia edilen İsmail A. ise belirlenen adreslerde bulunamadı. Organize Şube ekipleri, yaptıkları fiziki-teknik takipte İsmail A.’nın Çankaya ilçesinde lüks bir rezidansta kaldığını belirledi. Düzenlenen operasyonda İsmail A., gözaltına alındı.

ÜÇ TABANCAYLA YAKALANDI

Baskında 3 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, İsmail A., karşısında polisi görünce çok şaşırdı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu bildirilen İsmail A.’nın, saklandığı rezidansta sık sık uyuşturucu partileri verdiği ileri sürüldü.