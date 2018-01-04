Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Polisi gözünden bıçaklayan doktor için karar

Zonguldak'ta bıçakla polis memurlarını yaralayan doktor, cezai ehliyetinin tespiti için hastanede gözlem altında tutuluyor.

04 Ocak 2018 Perşembe 16:18
Polisi gözünden bıçaklayan doktor için karar

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde çevreye rahatsızlık veren ve kendisine müdahale eden polis memurlarını bıçakla yaralayan doktor Y.A. cezai ehliyetinin olup olmadığının tespit edilebilmesi için Atatürk Devlet Hastanesi'nde gözetim altında tutuluyor. 10 gün gözetim altında tutulacak olan Y.A,'nin çıkacak raporun ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Olay geçen Pazartesi Zonguldak Devlet Hastanesi Kilimli Semt Polikliniği önünde meydana geldi. İddiaya göre, elinde bıçakla dolaşan ilçede görevli Doktor 32 yaşındaki Y.A., çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle polise ihbar edildi. İhbar üzerine olay yerine giden polis memurları Uğur G. ve Orkun D. Doktor Y.A.’yı gözaltına almaya çalıştı. Polislere direnen Doktor Y.A, polis memuru Uğur G.’nin üzerine atlayarak elindeki bıçakla sol gözünden, komirser yardımcısı Orkun D.’yi ise şakağından yaraladı. Polis ekipleri olayı gerçekleştirdikten sonra yaya olarak kaçan doktor Y.A. yı yakalamak için kovalayan polis memuru Yusuf B. düşerek dizinden yaralandı. Çok sayıda polisin kovaladığı Doktor Y.A. ilçe girişinde polis ekipleri tarafından olayda kullandığı bıçakla gözaltına alınmıştı.

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 16:18
  1. Doktor
  2. bıçak
  3. GÜNCEL Haberleri
  • Osmanlı1453Osmanlı14531 sa önce
    Rabbim acil şifalar versin. Ah polis kardeşlerim ahh vurun gitsin en kötü bacagindan dötunden 6 ay kıcamasın sizede birşey olmasın neden böle yapiyorsunuz anlamiş degilim vur abi vur Allah için duzeni bozani eline bicak silah alani vur birak iknayi vurrrr Allah için Peygamber için vurrr vatan için vurrr
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Beşiktaş Belediye Başkanı görevden alındı
  1. Beşiktaş Belediye Başkanı görevden..
  2. İstanbul'da saldırı davasında tahliye
  3. Öğrencileri taşıyan minibüs ile..
  4. Cani baba hakkında istenen ceza belli..
  5. Yangın sonrası makam odasına böyle girdi
  6. Sınırda 15 canlı bomba öldürüldü
  7. Fatih Terim'in yardımcısı belli oldu
  8. İşte dünyanın en kısa ve en hüzünlü..
  9. Yemen’de savaş şiddetlendi: 24 saatte..
  10. ABD'de işsizlik başvuruları..
  11. PKK'lı teröristin ablası DEAŞ'lı..
  12. 1950'lilerin Türk dış politikasını..
  13. Japon balığına tekerlekli sandalye yaptı
  14. Kolundaki leke yüzünden ölüyordu
  15. O örgüt HAMAS'a savaş ilan etti
  16. 'Kaçak salep orkideleri' bilime hizmet..
  17. FETÖ tutukluusu iş adamı tahliye edildi
  18. FETÖ firarisi Komiser Hüseyin Korkmaz..
  19. Katliam gibi kaza! Tren, kamyon ve..
  20. Trafiği artık onlar yönetecek!
O ülke Türklere yüzbinlerce hektar toprak verdi!
O ülke Türklere yüzbinlerce hektar toprak verdi!
Akşener'in iddiası Tokatlıları fena kızdırdı
Akşener'in iddiası Tokatlıları fena kızdırdı
Putin’in koltuğuna aday
Putin’in koltuğuna aday
Rusya'dan ABD'ye 'İran' teklifi: İsterseniz oradan başlayın
Rusya'dan ABD'ye 'İran' teklifi: İsterseniz oradan başlayın
Erdoğan görüşmesi sonrası İran'dan açıklama
Erdoğan görüşmesi sonrası İran'dan açıklama

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.01.2018
Hindistan'dan şaşırtan S-400 hamlesi!
Hindistan'dan şaşırtan S-400 hamlesi!
ABD Katar'ı haraca bağladı! Bir anlaşma daha
ABD Katar'ı haraca bağladı! Bir anlaşma daha