Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Polisi görünce, 'Ebe aramaya geldik' dediler

Adana'da bir evden 40 bin liralık altın ve tabanca çalan 1'i çocuk 3 kadın, kendilerini suç üstü yakalayan polisleri görünce "Doğum yapacak yakınımız için ebe aramaya geldik" diyerek kurtulmaya çalıştı.

27 Aralık 2017 Çarşamba 09:51
Polisi görünce, 'Ebe aramaya geldik' dediler

Olay, merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. 18 Aralık'ta soygun yapmak için Osmaniye'den Adana'ya gelen, Cono aşiretine mensup Tansu K. (28), Sibel T. (26), Kibariye S. (21) ve H.T (14), girdikleri evden 40 bin lira değerinde altın ve tabanca çaldı. Ev sahibi Sayime Gökberk, hırsızlığı fark edince polisi aradı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden, hırsızlıktan çok sayıda sabıkları olan şüphelileri belirledi.

Polis, dün öğle saatlerinde aynı evi soymaya tekrar gelen zanlıları yakalamak için apartmana geldi. Gözcülük yapan H.T.'yi apartman girişinde yakaladı. Sibel T. ve Kibariye S. ise karşılarında polisi görünce, "Biz buraya doğum yapacak bir yakınımız için  ebe aramaya geldik" dedi.

Gözaltına alınan şüpheliler, güvenlik kameralarının görüntülerini izleyince suçlarını kabul etti.  

Sağlık kontrolüne götürülen 1'i çocuk 3 kadın, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 09:51
  1. adana
  2. doğum
  3. hırsız
  4. hırsız kadınlar
  5. ebe aramaya geldik

    Son Eklenen Haberler

    Kimyasal canilik: 'Ölümler olabilirdi'
    1. Kimyasal canilik: 'Ölümler olabilirdi'
    2. Doğu Guta kan ağlıyor
    3. "Aşılar son derece güvenilir biyolojik..
    4. Papa ölecek, haçlı birliği dağılacak,..
    5. Suudi Arabistan'da önemli gelişme!
    6. Arap ülkelerinden tarihi karar!
    7. TMO’nun “sukuk ihracı” için gong..
    8. Hububat ve bakliyat ihracatında..
    9. ‘Küresel sermayeye meydan okumak bu’
    10. S. Arabistan'da flaş gelişme! Serbest..
    11. İşte Fatih Terim'in devre arası bombası!
    12. Taşeronların toplam hizmet süresinde..
    13. 110 evcil hayvan yurda kaçak..
    14. Türkiye'den 3 ülkeye gözdağı
    15. Sancaktepe'de bir evde 2 erkek cesedi..
    16. Almanların erken rezervasyonu sevindirdi
    17. Türk tekstilciler 2018’de ihracat..
    18. Siyonistler iyice kudurdu! İşkenceye..
    19. Türk Akım rotasında doğalgaz sevkiyatı..
    20. Yıllık sanayi ürün istatistikleri..
    Bülent Arınç'tan Abdullah Gül'e tam destek
    Bülent Arınç'tan Abdullah Gül'e tam destek
    ABD'den Filistin'e 'başkent' teklifi
    ABD'den Filistin'e 'başkent' teklifi
    Bir ev fabrika kadar elektrik tüketince ortaya çıktı… Diyarbakır’da akılalmaz bitcoin operasyonu
    Bir ev fabrika kadar elektrik tüketince ortaya çıktı… Diyarbakır’da akılalmaz bitcoin operasyonu
    Rusya'dan tehdit gibi açıklama: On binlerce...
    Rusya'dan tehdit gibi açıklama: On binlerce...
    Volkan Şen bir kez daha yolları ayırıyor
    Volkan Şen bir kez daha yolları ayırıyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 27.12.2017
    Barzani'ye büyük şok! İstifa etti
    Barzani'ye büyük şok! İstifa etti
    Hükümetin hamlesi sonuç verdi! Şimdilik 2,5 ton çıktı ama...
    Hükümetin hamlesi sonuç verdi! Şimdilik 2,5 ton çıktı ama...