Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Alman polisine WhatsApp mesajlarını okuma yetkisi!

Alman Parlamentosu, güvenlik güçlerinin vatandaşların haberleşme trafiğini izleyebilmesine izin veren yasayı onayladı. Karar ülkede insan haklarına aykırı olduğu gerekçesiyle tartışmalara yol açtı.

25 Haziran 2017 Pazar 17:15
Alman polisine WhatsApp mesajlarını okuma yetkisi!

Her fırsatta Türkiye'ye demokrasi dersi vermeye kalkışan Almanya, insan haklarını hiçe sayan yeni bir skandal karara daha imza attı.

Güvenlik yetkililerine vatandaşların elektronik cihazlarına virüs bulaştırarak tüm haberleşme trafiğini izleyebilme yetkisi veren yasa parlamentodan geçti.

Karar ülkede tartışmalara yol açtı. Muhalefet partileri ve STK'lar yasaya karşı çıktı.

Söz konusu kararla birlikte Alman polisi, WhatsApp gibi mesajlaşma programlarında yazılan içerikleri bile henüz şifrelenmeden görebilecek.

Kullanılacak virüs, cep telefonlarının güvenlik tedbirleri henüz devreye girmeden mesajları kaydedecek ve güvenlik yetkililerine iletecek.

Yani Alman polisi, kişiler mesajı göndermeden bile ne yazıldığından haberdar olabilecek.

Öte yandan siber güvenlik uzmanları, uygulamanın kişisel verilerin korunması ilkesine tamamen zıt olduğuna dikkat çekti.

Alman İçişleri Bakanı Thomas De Maaiziere ise yasayı savundu.

Haber Tarihi: 25 Haziran 2017 Pazar 17:15
  1. WhatsApp
  2. almanya
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İddialı konuştu! Gomis'i kral yaparım
    1. İddialı konuştu! Gomis'i kral yaparım
    2. Polise WhatsApp mesajlarını okuma..
    3. ''Avrupa Türkiye'yi tehdit olarak..
    4. Zenit'ten flaş Sneijder açıklaması!
    5. Açıkladılar! Galatasaray'a 3 yıllık..
    6. İbadi'den flaş çıkış! Sonlarını..
    7. Rusya'dan mesaj: Eğer Türkler isterse...
    8. İspanya'da dev yangın! Yüzlerce kişi..
    9. Yerli otoda flaş gelişme!
    10. El Bab El Bab olalı böyle asker görmedi
    11. Podolski, Vissel Kobe formasını giydi
    12. Son 7 gün! O araçlara ceza yağacak
    13. Bursa'dan Katar'a ihracaat patlaması!
    14. O illere müjde! 3 yeni havalimanı..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye rest!
    16. 'Katar'daki faaliyetlerimiz herhangi..
    17. Saman yüklü kamyondan zehir fışkırdı
    18. İHH’nın Ramazan yardımları milyonlara..
    19. Merkel'in gerisinde kalınca Erdoğan'a...
    20. Dışişleri'nden flaş Katar açıklaması!
    Ayasofya'da Kur'an okunması ABD'yi rahatsız etmiş!
    Ayasofya'da Kur'an okunması ABD'yi rahatsız etmiş!
    Son dakika... Enis Berberoğlu'na bir günlük cenaze izni
    Son dakika... Enis Berberoğlu'na bir günlük cenaze izni
    'Bacım sarma yok mu, lahana çorbası yok mu?'
    'Bacım sarma yok mu, lahana çorbası yok mu?'
    Türkiye rest çekti: İzin verilmeyecek!
    Türkiye rest çekti: İzin verilmeyecek!