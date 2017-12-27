Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Polise mektup okuma hakkı

KHK ile savcıların talimatı doğrultusunda polis de bundan sonra mektupları açabilecek.

27 Aralık 2017 Çarşamba 09:00
Polise mektup okuma hakkı

696 sayılı KHK’da önemli bir düzenleme de CMK’daki ‘Posta el koyma’ maddesine ilişkin oldu. Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre: Değişiklik öncesindeki maddeye göre, suçun delillerini oluşturduğundan şüphe edilen, soruşturma ve davada adliyenin eli altında olması zorunlu sayılan postalara, savcı ve hâkimin onanıyla el konulabiliyor; savcı ve hâkim tarafından açılabiliyordu.

KHK ile yapılan değişiklikle şüpheli olduğu değerlendirilen mektup ve zarfların ‘savcıların talimatı ile kolluk memurları tarafından açılabilmesi’ mümkün hale geldi.

Bu düzenleme için “tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçları, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’un 12. ve 13. maddelerindeki suçlar, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 67. ve 68. maddelerindeki suçlar” kapsamında kullanılması sınırı da konuldu. Bu arada KHK ile savcılara, mahkemelerin salıverme kararlarına itiraz etme yetkisi de tanındı.

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 09:00
  1. KHK
  2. CMK
  3. posta
  4. mektup
  5. polis

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kimyasal canilik: 'Ölümler olabilirdi'
    1. Kimyasal canilik: 'Ölümler olabilirdi'
    2. Doğu Guta kan ağlıyor
    3. "Aşılar son derece güvenilir biyolojik..
    4. Papa ölecek, haçlı birliği dağılacak,..
    5. Suudi Arabistan'da önemli gelişme!
    6. Arap ülkelerinden tarihi karar!
    7. TMO’nun “sukuk ihracı” için gong..
    8. Hububat ve bakliyat ihracatında..
    9. ‘Küresel sermayeye meydan okumak bu’
    10. S. Arabistan'da flaş gelişme! Serbest..
    11. İşte Fatih Terim'in devre arası bombası!
    12. Taşeronların toplam hizmet süresinde..
    13. 110 evcil hayvan yurda kaçak..
    14. Türkiye'den 3 ülkeye gözdağı
    15. Sancaktepe'de bir evde 2 erkek cesedi..
    16. Almanların erken rezervasyonu sevindirdi
    17. Türk tekstilciler 2018’de ihracat..
    18. Siyonistler iyice kudurdu! İşkenceye..
    19. Türk Akım rotasında doğalgaz sevkiyatı..
    20. Yıllık sanayi ürün istatistikleri..
    Bülent Arınç'tan Abdullah Gül'e tam destek
    Bülent Arınç'tan Abdullah Gül'e tam destek
    ABD'den Filistin'e 'başkent' teklifi
    ABD'den Filistin'e 'başkent' teklifi
    Bir ev fabrika kadar elektrik tüketince ortaya çıktı… Diyarbakır’da akılalmaz bitcoin operasyonu
    Bir ev fabrika kadar elektrik tüketince ortaya çıktı… Diyarbakır’da akılalmaz bitcoin operasyonu
    Rusya'dan tehdit gibi açıklama: On binlerce...
    Rusya'dan tehdit gibi açıklama: On binlerce...
    Volkan Şen bir kez daha yolları ayırıyor
    Volkan Şen bir kez daha yolları ayırıyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 27.12.2017
    Barzani'ye büyük şok! İstifa etti
    Barzani'ye büyük şok! İstifa etti
    Hükümetin hamlesi sonuç verdi! Şimdilik 2,5 ton çıktı ama...
    Hükümetin hamlesi sonuç verdi! Şimdilik 2,5 ton çıktı ama...