Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Polise karşı kendi dillerini geliştirdiler! İşte o kelimeler...

Adana’da uyuşturucu, fuhuş, gasp ve yağma suçlarına karıştıkları iddiasıyla düzenlenen operasyonla yakalanan Cono Aşireti mensuplarının teknik takibe takılmamak için 24 kelimeden oluşan kendi dillerini oluşturdukları ortaya çıktı.

14 Ocak 2018 Pazar 12:21
Polise karşı kendi dillerini geliştirdiler! İşte o kelimeler...

Kent genelinde son dönemlerde artan ’cinsel ilişki vaadiyle’ dolandırıcılık olaylarının artması üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği, 12 Ocak’ta ’Cono Aşireti’ olarak bilenen aşirete mensup kişilere yönelik 1000 polisle şafak baskını düzenledi. Önceden belirlenen 39 eve, 17 zırhlı araç, 2 detektör köpeği ile yapılan eş zamanla operasyona 1 helikopter ve 2 drone da havadan destek verdi.

Adana İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız’ın bizzat yönettiği şafak saatlerindeki baskında aşiret mensuplarının evine giren polisler, evlerde arama yaptı. Ekipler, dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen 150 bin lira para, 50 bin lira değerinde altın ve satışa hazır esrar ele geçirdi. Operasyonda 31’i kadın 46 kişi gözaltına alındı.

’24 KELİMELİK CONO DİLİ’

Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan izinle, çete üyelerini 3 ay boyunca teknik ve fiziki olarak takibe alan polisler, operasyon başlattı. Aşiret mensuplarının polisin yapacağı dinlemelere yakalanmamak için kendi aramalarında şifreli dil geliştirdiği ortaya çıktı. Şüphelilerin aralarındaki ’Cono Dili’ şöyle;

Baylamak-Lapancılamak: Dolandırmak, yağlamak.
Aryalamak: Ağızını aramak.
Çaltı: Mağdur.
Çarlatmak: Sorun çıkarmak.
Graba: Araba.
Apa: İşe çıkmak, işe gitmek.
Puşka: Silah.
Mok-Mık: Koymak.
Manuş: Polis.
Mul: Vatandaş.
Zen: Kadın, bayan.
Sayınlamak: Geri vermek, iade.
Keriyor: Konuşuyor.
Zanişleme - Canlanma:Takip etmek, kaçmak, gitmek.
Lemişler: Almışlar.
Çadırma: Getiren.
Yeken-Yoğma: Para, deste.
Arşınlamak: Kaçmak, uzaklaşmak.
Celletmek: Göstermek.
Keş: Hazır, nakit.
Yanlatmak: Göndermek, uzaklaştırmak.
Güre: Erkek.
Yemetlemek: İş yapmak, düşürmek, durdurmak.
Çitgerilemek: Dinlemek, kaydetmek.

Şüphelilerin dolandırıcılıktan sonra kendi aralarındaki bir konuşmada, "O iş tamam, parayı aldık. Acaba bu konuşmaları polis duysa ne yapar"ÿifadelerinin de dinlemeye takıldığı ortaya çıktı.

 

Haber Tarihi: 14 Ocak 2018 Pazar 12:21
  1. Adana İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız
  2. Cono Aşireti
  • AhmetAhmet37 dk önce
    Yine Adana yine Adana
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Top atışları yeniden başladı! Askeri hareketlilik...
  1. Top atışları yeniden başladı! Askeri..
  2. Türklerden Katar'a dev çıkarma
  3. 'Bu sezon hedefimiz...'
  4. 54 ülkeden Trump'a sert tepki... Özür..
  5. Bu balığı gören şaşkına dönüyor
  6. 'En zengin Suudi prens hapishaneye..
  7. Cenk Tosun'a ilk maçında övgü yağdı..
  8. Polise karşı kendi dillerini..
  9. Böyle yarış görülmedi: Sel suları..
  10. Direnme işini zirveye çıkaran sevimli..
  11. Özel halk otobüsünü çalıp yolcu..
  12. CHP'li Kaftancıoğlu'nun rezalet..
  13. 'Bunlar öldü artık, Allah rahmet..
  14. İşte Diriliş Ertuğrul yeni bölüm 2...
  15. Başkan Aydın'dan Kış Gençlik Kampına..
  16. İşte Payitaht 'Abdülhamid'in yeni..
  17. Guterres: Soğuk savaştan beri..
  18. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir skandal daha
  19. Kayseri'de 2 otomobil kafa kafaya..
  20. Petrol fiyatlarını protesto eden..
Ceketini çıkarıp vatandaşa elleriyle giydirdi
Ceketini çıkarıp vatandaşa elleriyle giydirdi
TSK vurmaya başladı! Bombardıman sesleri Türkiye’den de duyuluyor
TSK vurmaya başladı! Bombardıman sesleri Türkiye’den de duyuluyor
Halk sonunda isyan etti: Şehrimizi terk edin
Halk sonunda isyan etti: Şehrimizi terk edin
İngiliz teröristlerin cesetleri Londra'ya gönderildi
İngiliz teröristlerin cesetleri Londra'ya gönderildi
15 Temmuz’da Cumhurbaşkanı’nı taşımıştı… KHK ile iade edildi!
15 Temmuz’da Cumhurbaşkanı’nı taşımıştı… KHK ile iade edildi!

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.01.2018
Avrupa ülkesine büyük şok: Binlerce kişi sokağa indi
Avrupa ülkesine büyük şok: Binlerce kişi sokağa indi
Anlaşma imzalandı, Türkiye'nin her yerine kurulacak
Anlaşma imzalandı, Türkiye'nin her yerine kurulacak