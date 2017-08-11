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Polise bu kelimeler yasak!

Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli polislere uyarı yapılarak bazı kelimelerin kullanılması yasaklandı.

11 Ağustos 2017 Cuma 11:02
Polise bu kelimeler yasak!

Şube Müdürü imzasıyla önceki gün yayınlanan talimat yazısında, şube bünyesinde görev yapan personelin kendi aralarında hitap şekli olarak resmiyet ve hiyerarşiyle bağdaşmayan ‘patron, başkan, abi, kanki, kral, abla, hacı, toprağım’ kelimeler kullandıkları ve bu kelimelerin personelin farklı yaş gruplarında olması sebebiyle problem oluşturduğunun görüldüğü belirtildi.

Yazıda, şube personelinin birbirlerine hitap şekli olarak ‘patron, başkan, abi, kanki, kral, abla, hacı toprağım’ gibi başka anlamlara gelen kelimeler kullanmalarının aralarında iletişim sorunu meydana getirdiğine dikkat çekildi.

Bu kelimeler yerine çevik kuvvet polislerinin kendisi ile aynı yıl göreve başlayan personele ‘Devrem’, kendisinden önce göreve başlayan personele ‘Üst devrem’, kendisinden sonra göreve başlayan personele ise ‘Alt devrem’ şeklinde hitap etmesi gerektiği belirtilerek konuyla ilgili gerekli seminerin Eğitim Büro Amirliği tarafından verileceği vurgulandı.

 

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2017 Cuma 11:02
  1. devrem
  2. patron
  3. kanki
  4. abla
  5. hacı
  6. toprağım
  7. polise yasak kelimeler
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