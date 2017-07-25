Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Polise bıçaklı saldırı... O anlar görüntülendi...

İspanya-Fas sınır bölgesinde bir kişi polise bıçakla saldırdı. Saldırgan polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi

25 Temmuz 2017 Salı 16:51
Polise bıçaklı saldırı... O anlar görüntülendi...

İspanya'nın özerk statüdeki Melilla kentinin Fas sınırında bıçaklı saldırı girişimi yaşandı.

Sabah saatlerinde elindeki bıçakla polislere saldıran saldırgan, polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.

İspanyol polisi olayı henüz bir terör saldırısı olarak değerlendirmediklerini söyledi.

Saldırıda bir polis memuru elinden yaralandı.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 16:51
  1. İspanya
  2. Melilla kenti
  3. FAS
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kuzey Kore'den 'nükleer' tehdit!
    1. Kuzey Kore'den 'nükleer' tehdit!
    2. O ülkeden ABD'ye nükleer tehdit!
    3. Tek tek esir alınmaya başladılar
    4. Trump'ın arkasında görülmüştü... kim..
    5. Rusya: ABD o örgüte silah veriyor!
    6. Gazze'de sokaklar Kudüs!
    7. TBMM'ye geldi! Müftülere nikah yetkisi..
    8. Kudüs'ün statüsü ve uluslararası..
    9. Suriye’de asıl karmaşa Rakka'dan sonra
    10. PKK'lıların kullandığı tünel öyle bir..
    11. Körfez krizinin kazananı kim oldu?
    12. ABD'yi tehdit etti... Nükleer saldırı..
    13. Kağıttan bin turna kuşu o bölgeye..
    14. Sırbistan'da büyük operasyon... 251..
    15. Almanya'da NSU davasında savcılık..
    16. Hollanda'da başörtülü itfaiyeci aranıyor
    17. Yeni fındık çeşitleri örnek bahçede..
    18. Zuckerberg ve Elon Musk birbirine girdi
    19. Yenikapı'da 'Büyük Kudüs' buluşması
    20. Çeri domates üreticisine kazandırıyor
    İsrail'de neden kanser yok?
    İsrail'de neden kanser yok?
    Canan Karatay uyardı: Hiç kimse yememeli!
    Canan Karatay uyardı: Hiç kimse yememeli!
    Fatih Terim Galatasaray'ın teklifini kabul etti! İkisini birden...
    Fatih Terim Galatasaray'ın teklifini kabul etti! İkisini birden...
    Alman gazeteci: Avrupa diz çökmediği dik durduğu için Erdoğan'ı...
    Alman gazeteci: Avrupa diz çökmediği dik durduğu için Erdoğan'ı...