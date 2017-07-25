Polise bıçaklı saldırı... O anlar görüntülendi...

İspanya'nın özerk statüdeki Melilla kentinin Fas sınırında bıçaklı saldırı girişimi yaşandı.

Sabah saatlerinde elindeki bıçakla polislere saldıran saldırgan, polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.

İspanyol polisi olayı henüz bir terör saldırısı olarak değerlendirmediklerini söyledi.

Saldırıda bir polis memuru elinden yaralandı.