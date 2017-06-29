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Polis zehir tacirlerine bayramı zehir etti

Yalova’da bayram boyunca yapılan uyuşturucu operasyonlarında 36 kişi yakalandı.

29 Haziran 2017 Perşembe 14:44
Polis zehir tacirlerine bayramı zehir etti

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyonlarını artırdı. Ramazan bayramında da operasyonlara ara vermeyen Yalova polisi 36 kişiyi yakalayarak adli işlem yaptı. Operasyonlarda satışa hazırlanmış uyuşturucu maddelere el kondu. Ev, işyeri, araç ve şahısların üst aramalarında 21.26 gram kubar esrar, 12.24 gram sentetik kannobinoid, 242 adet extasy hap, 0.3 gram metamfetamin, 2.41 gram skunk ele geçirildi. Zanlılar adalete teslim edildi.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 14:44
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Narkotik
  3. Yalova
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