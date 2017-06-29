Polis zehir tacirlerine bayramı zehir etti

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyonlarını artırdı. Ramazan bayramında da operasyonlara ara vermeyen Yalova polisi 36 kişiyi yakalayarak adli işlem yaptı. Operasyonlarda satışa hazırlanmış uyuşturucu maddelere el kondu. Ev, işyeri, araç ve şahısların üst aramalarında 21.26 gram kubar esrar, 12.24 gram sentetik kannobinoid, 242 adet extasy hap, 0.3 gram metamfetamin, 2.41 gram skunk ele geçirildi. Zanlılar adalete teslim edildi.