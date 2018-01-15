Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Polis ve askerlerin kaldığı çadır kentte yangın

Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerinin kaldığı çadır kentte yangın çıktı.

15 Ocak 2018 Pazartesi 22:22
Polis ve askerlerin kaldığı çadır kentte yangın

5 çadır kullanılamaz hale gelirken, Mardin İl Emniyet Müdürü Hasan Onar olay yerinde incelemede bulundu. Edinilen bilgilere göre, Nusaybin ilçesinde terör operasyonlarında Nusaybin halkının huzurunu sağlamak için bölgeye geçici görevle giden özel harekat polisleri ve askerlerin kaldığı çadır kentte yangın çıktı. Elektrik kontağından çıkan ve ilk müdahaleyi TOMA’ların yaptığı yangın Mardin Büyükşehir İtfaiye Müdürü Erkan Irmak koordinatörlüğündeki itfaiye ekibi tarafından kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 5 çadır kullanılamaz hale geldi. İHA

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 22:22
  1. Mardin
  2. Nusaybin
  3. özel harekat polisleri
  4. yangın
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tunus'ta BAE parmağı
    1. Tunus'ta BAE parmağı
    2. Rus bombardıman uçakları Avrupa'yı..
    3. İmam hatip ortaokulu ve liselerinin..
    4. Çukura düşen iki kardeşin ölümüyle..
    5. Sınava 20 bin aday öğretmen..
    6. Lukyanov: Erdoğan'ın sabrı taşmak üzere
    7. Prof. Dr. Hasan Mandal, Sabancı..
    8. Polis ve askerlerin kaldığı çadır..
    9. Gribi tedavi edecek 3 şifalı besin
    10. İstanbul’un değerine değer katacak
    11. Neden Nali Şerif Gümüş Aksesuar?
    12. Kaliteli tesettür giyim sitesi..
    13. Türkiye bunlara gereken dersi verecek
    14. Kudüs direnişinin genç kahramanı..
    15. Rabia Spor Merkezinde masa tenisi..
    16. Eğitimci Yazar Mahmut Balcı’dan..
    17. Çavuşoğlu'ndan ABD'ye sert mesaj:..
    18. Ömrünü tamamlamış lastikler geri..
    19. Amasya İHH’dan Suriye’ye 14 TIR yardım
    20. 1 yıl bekledi! Sahipleri çıkmayınca..
    SONAR'dan akıllara zarar seçim anketi
    SONAR'dan akıllara zarar seçim anketi
    'Bunlar öldü artık, Allah rahmet eylesin'
    'Bunlar öldü artık, Allah rahmet eylesin'
    Doğu Perinçek'ten dikkat çeken Abdullah Gül iddiası
    Doğu Perinçek'ten dikkat çeken Abdullah Gül iddiası
    Irak'tan kritik 'Türkiye' açıklaması
    Irak'tan kritik 'Türkiye' açıklaması
    Afrin operasyonuna iki partiden destek
    Afrin operasyonuna iki partiden destek

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.01.2018
    Erdoğan'ın konuştuğu kürsü önünde dikkati çeken cihaz
    Erdoğan'ın konuştuğu kürsü önünde dikkati çeken cihaz
    "Vurun aslanlarım vurun, namus günüdür!"
    "Vurun aslanlarım vurun, namus günüdür!"