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Polis, uyuşturucu kartelinin evine 'roket' attı

Uyuşturucuyla mücadele etmeye çalışan Venezuela polis teşkilatı, karşı tarafın da ağır silahlarla karşılık vermesi üzerine çözümü roket atmakla bulmuş. Belirlenen hedefe mermi yağdıran ve roket atan polisler böyle kayda alındı.

16 Ocak 2018 Salı 15:40
Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 15:40
  1. Polis
  2. uyuşturucu karteli
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  4. roket
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