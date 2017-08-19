Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Polis tam baskın yaparken karşısında onu görünce… Yardım istedi

Gaziantep'te bir eve baskın yapan polis ekipleri evde pitbul cinsi köpek bulunduğunu öğrenince ısırılma tehlikesi nedeniyle köpeğin etkisiz hale getirilebilmesi için belediye ekiplerinden yardım istedi.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 11:06
Polis tam baskın yaparken karşısında onu görünce… Yardım istedi

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi 93 Nolu Sokak'ta meydana gelen olayda, M.A isimli şahıs, alacağı olduğu ileri sürülen Mehmet isimli şahsın evin önüne gitti. Bir süre yaşanan tartışmanın ardından M.A, pompalı tüfekle eve doğru ateş açtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerini gören M.A, kaçmak istedi. Yaşanan kovalamacada M.A, yakalanarak gözaltına alındı. Polis aracına bindirilen M.A, Mehmet isimli şahsın da kendisine ateş ettiğini ileri sürerek, şikayetçi olduğunu söyledi. Bu kez diğer şahsı gözaltına almak için eve giden ekipler, içeride pitbul cinsi köpek olduğunu öğrendi.
  
  Koltukta yatan köpeği gördüler  
Dışarıdan şahsa seslenen polis ekipleri, cevap gelmemesi üzerine ise eve baskın düzenlemek istedi. Önce evin pencerelerinden içeriye göz atan ekipler, bir odanın içerisinde pitbul cinsi köpek olduğunu gördü. Koltuğun üzerinde yatan köpeği gören ekipler, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesinde bulunan köpek barınma evi uzmanlarından yardım istedi. 
  
  Uyuşturucu iğne hazırlandı
Polisin talebi üzerine köpek barınma evinden 2 kişilik köpek yakalama ekibi olay yerine geldi. Ekipler, hazırladıkları düzenekle önce köpeğin boynuna tasma geçirmek istedi. Köpeği yattığı koltuktan hareket ettiremeyen ekipler, bu kez ise tabanca ve uyuşturucu iğneleri hazırladı. Bu esnada köpeği hareket ettirebilmek için hortumla su tutuldu. Su sıkılması üzerine ayağa kalkan köpek, yakalama ekiplerinin özel düzeneği yardımıyla yakalanarak, etkisiz hale getirildi. 
Köpeğin dışarı çıkartılmasının ardından çelik yeleklerini giyen polisler odaları tek tek gezerek şahsı bulmaya çalıştı. Evde yapılan aramada Mehmet isimli şahsa rastlanmadı.
  
  Gardroptan da çıkmadı
  Eve ateş açan M.A'nın, şahsın gardropta gizlendiğini ileri sürmesi üzerine ise ekipler, evdeki gardroba da baktı. Ekipler, yaptıkları tüm aramalara rağmen şahsın izine rastlamadı. Ekipler, tuttukları tutanağın ardından M.A isimli şahsı ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürürken, el konulan pitbul cinsi köpek barınağına gönderildi.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 11:06
  1. polis
  2. baskın
  3. Gaziantep
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Polis tam baskın yaparken karşısında onu görünce… Yardım istedi
    1. Polis tam baskın yaparken karşısında..
    2. Erdoğan'ın çağrısı Almanya'da ses..
    3. İnternetten satın aldı! Sadece 1 gün..
    4. Bugün havadan görüntülendi! Kahreden..
    5. İran'dan Türkiye açıklaması: İş..
    6. Hükümet düğmeye bastı! İlk adım..
    7. Van'da hainlere operasyon! Öldürüldüler
    8. İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile uyarı!
    9. Dünya bu kızı konuşuyor! Gittiği her..
    10. 15 Temmuz gecesi hainler iş..
    11. Alman devinden Türkiye kararı!
    12. Bu araç bir lira 43 kuruşla 130..
    13. Jandarma 1200 kadını arayıp sordu:..
    14. Zonguldak'ta kına dönüşü otomobil..
    15. Amerika'da hükümetin 'kapanma'..
    16. Altın 9 ayda ilk kez 1.300 doları geçti
    17. Engeliler Saros’ta tüplü sualtı dalışı..
    18. Düzenleme getirildi... Kadınların gece..
    19. FETÖ savcısı Öz'ün 5 milyon dolarlık 2..
    20. Kentsel Dönüşüm Alanı’nda Tanıtım..
    Yıllık izin yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
    Yıllık izin yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
    Valilik’ten ‘Son dakika’ açıklaması… ‘Sokağa çıkma yasağı ilan edildi’
    Valilik’ten ‘Son dakika’ açıklaması… ‘Sokağa çıkma yasağı ilan edildi’
    Trump'tan Suudi Arabistan'a küstah Türkiye teklifi
    Trump'tan Suudi Arabistan'a küstah Türkiye teklifi
    MİT TIR'ları ihaneti o partiye de sıçradı!
    MİT TIR'ları ihaneti o partiye de sıçradı!