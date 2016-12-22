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Polis 'saldırgan koyun'u arıyor

Yeni Zelanda polisi, güvenlik güçlerine saldıran koyunu arıyor. Yeni Zelanda'nın Waitemata Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan videoda 'Bu koyunu gören bizi hemen arasın' ifadelerine yer verildi.

Polis 'saldırgan koyun'u arıyor
Eklenme: 22 Aralık 2016, 13:52
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Yeni Zelanda'nın Waitemata Emniyet Müdürlüğü Facebook sayfasında personeline 'saldıran' bir koyunla ilgili ilan yayınladı. Polis, koyunu görenlerin kendilerine haber vermelerini istedi.

Yeni Zelanda'da bir polisi 'saldıran' koyunun görüntüleri Waitemata Emniyet Müdürlüğü'nün Facebook sayfasında yayınlandı.

Videoyla birlikte paylaşılan mesajda "Kısa süre önce tüyleri kırpılmış beyaz tüylü orta yapılı bir koyun aranıyor, lütfen dikkatli olun ve nerede olduğunu biliyorsanız bizi hemen arayın" ifadeleri kullanıldı.


 
EtiketlerEmniyet MüdürlüğüFacebookYeni Zelanda
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