Polis Reina teröristini o ilçede ev ev arıyor!

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İstanbul Ortaköy'deki Reina gece kulübünde yılbaşı eğlencesi için gelenlere düzenlenen terör saldırısını düzenleyen terörist her yerde aranıyor. Beşiktaş Kuruçeşme'de terör saldırısı ile ilgili olabilecek şüpheli bir şahıs ihbarı alan polis alarma geçti.

Yılbaşı gecesi düzenlenen silahlı terör saldırısı sonrası İstanbul'un her yerinde teröristi arama çalışmaları devam ediyor.

Polis, gece kulübüne silahlı saldırı düzenleyen teröristi yakalamak için çalışmalar devam ediyor. Ancak güvenlik kamerasına yansıyan terörist, kaçmayı başardı.

BAZI ADRESLERE BASKIN YAPILDI

Reina'yı kana bulayan teröristin, saldırıdan önce taksiye Zeytinburnu'ndan bindiği ve direk gece kulübünün bulunduğu Ortaköy'e geçtiği öğrenildi. Bu bilginin üzerine Zeytinburnu'nda bazı adreslere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından baskın yapıldı.