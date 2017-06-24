Polis onu böyle yakaladı... 2 gün kaçmıştı...

Gaziosmanpaşa'da 2 polis memurunu vurarak kayıplara karışan Kabil G. iki yıldır her yerde aranıyordu. Kabil G.'nin Kocaeli'de gizlendiği evi tespit eden polis film gibi operasyonla yakaladı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın katardığı bilgilere göre, Gaziosmanpaşa'da 20 Kasım 2015 günü uygulama yapan polis ekipleri, kimlik kontrolü için şüpheli bir otomobili durdurdu.

Kontroller sırasında Kabil G., polisleri hedef alarak ateş açtı. Kabil G.'nin silahında çıkan mermilerle uygulama noktasındaki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 2 polis memuru yaralandı. Kabil G. çıkan çatışma sonrası kaçmayı başardı.

POLİS 2 YILDIR O SALDIRGANI ARIYORDU

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, meslektaşlarını yaralayan Kabil G.'yi yakalamak için 2 yıl süresince teknik ve fiziki takip çalışması yaptı. Yapılan takiplerin ardından Kabil G.'nin Kocaeli'de gizlendiği adres tespit edildi. Daha önce 2 polisi yaralayan Kabil G.'nin yakalanması için çok titiz bir operasyon yapıldı. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri Kabil G.'nin gizlendiği, Kocaeli Orhan Mahallesi'ndeki adrese baskın düzenledi. Kabil G. kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan Kabil G.'nin Kocaeli emniyeti tarafından da arandığı belirlendi. Kabil G. adli işlemlerinin yapılması için Kocaeli emniyetine teslim edildi.