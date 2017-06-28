Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Polis öfkeli kalabalığın elinden zor aldı!

Konya'da bir parkta iddiaya göre 22 yaşındaki Afgan uyruklu M.Y.H., 11 yaşındaki Ö.S.,'yi taciz edip, parktan götürmeye kalkıştı.

28 Haziran 2017 Çarşamba 07:21
Polis öfkeli kalabalığın elinden zor aldı!

Oğullarının çığlıklarına koşan ailesi ve parkta bulunan vatandaşlar M.Y.H.'yi darp etti. Yaralanan ve güvenlik kulubesine sığınan M.Y.H.'yi polis kalabalığın elinden güçlükle alarak hastaneye götürdü. 

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Meram İlçesi Karaman Caddesi'nde bulunan bir parkta meydana geldi. İddiaya göre parka ailesiyle piknik yapmaya giden Ö.S., Afganistan uyruklu olduğu öğrenilen M.Y.H.'nın elle tacizine uğradı. Şüphelinin elinden sürükleyerek parktan uzaklaştırmaya çalıştığı Ö.S., çığlık atmaya başladı. Oğullarının çığlıklarını duyan ailesi ve parkta bulanan vatandaşlar şüpheli M.Y.H.'yi yakalayarak darp etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, parktaki güvenlik kulubesine sığınan M.Y.H.'yi kalabalığın elinden güçlükle kurtardı. Yaralanan ve kulubedeki koltukların altına saklanan M.Y.H.,'yı polis aracıyla parktan uzaklaştırdı.

Aldığı darbelerle yüzünde morluklar ve kanama olan şüpheli, Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 07:21
  1. afganlı tacizci
  2. konya
  3. afgan
  4. taciz
  5. öfkeli kalabalık
  • MuratMurat1 sa önce
    Bunlar daha başlangıç..durun bekleyin daha neler gorecegiz..halk en sonunda bu işi kendi çözecek..
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Günün âyet ve hadisi
  1. Günün âyet ve hadisi
  2. Mısır, Libya'yı vurdu! Çok sayıda..
  3. Ve görüntülendi! Türk ve Rus askeri…
  4. ABD'den küstah YPG açıklaması: Devam..
  5. Almanya'dan alçak talep: Gelmesin!
  6. Üçok'tan şok uyarı: Darbe yapacak..
  7. Dünyada büyük panik! Hızla yayılıyor
  8. Bırakın tadına bakmayı görmek bile..
  9. Erdoğan'ın çağrısı işe yaradı! Müthiş..
  10. Kayseri ile anlaştı denilmişti ama…..
  11. Polis onu her yerde arıyordu… Tabutta..
  12. Gül sessizliğini Rus televizyonunda..
  13. Şok gerçek! ‘Başçalan’ hesabının..
  14. Tek personelli karanlık şirket…..
  15. Polis öfkeli kalabalığın elinden zor..
  16. Plaka tanıma gördü polis alarma geçti…..
  17. Onlar Kur’an-ı Kerim’i parmaklarıyla..
  18. Ölüsü de şifa
  19. İşte gavurun adaleti
  20. Merkel’den eşcinsel evliliklere yeşil..
Büyük saldırı başladı! İlk açıklama Rusya'dan
Büyük saldırı başladı! İlk açıklama Rusya'dan
Sıcak saatler... 2 ülke arasında ipler gerildi
Sıcak saatler... 2 ülke arasında ipler gerildi
Adeta fırladı! Müthiş rakam… Türkiye’ye para yağdı!
Adeta fırladı! Müthiş rakam… Türkiye’ye para yağdı!
Büyük darbe vuruldu… Akdağ grubunun tamamı yok edildi!
Büyük darbe vuruldu… Akdağ grubunun tamamı yok edildi!