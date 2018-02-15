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Polis noktasına EYP'li saldırıya 3 gözaltı

Önceki gece polis uygulama noktasına el yapımı patlayıcı ile yapılan saldırıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

15 Şubat 2018 Perşembe 15:06
Polis noktasına EYP'li saldırıya 3 gözaltı

Merkez Kayapınar ilçesi Şanlıurfa yolu üzerinde bulunan polis arama noktasına önceki gece düzenlenen el yapımı patlayıcılı saldırıyla ilgili polisin soruşturması devam ediyor.  Saldırının ardından olay yerine gelen terör, istihbarat ekipleri geniş kapsamlı araştırma başlatırken, güvenlik kameraları ile mobeseler de incelemeye alındı. Yapılan araştırmalar sonrası bardak içerisinde hazırlanmış küçük çaplı el yapımı patlayıcıyı polis arama noktasına attıkları değerlendirilen 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki sorguları devam ediyor. 

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 15:06
  1. polis uygulama noktası
  2. polis
  3. DİYARBAKIR
  4. GÖZALTI

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