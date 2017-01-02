Polis, Netanyahu'yu sorgulayacak

İsrail polisinin, iş adamlarından hediyeler kabul ederek görevini ihlal ettiği şüphesiyle Başbakan Benjamin Netanyahu'yu Kudüs'teki şahsi konutunda sorguya alması bekleniyor.

Polis, Netanyahu'yu sorgulayacak
Eklenme: 02 Ocak 2017, 18:15
Bu haber 1.451 kez okundu

Haaretz gazetesi, başsavcı Avichai Mandelblit'in ön soruşturmanın ardından sorgulamanın yapılmasına izin verdiğini belirtti. Israel Radio isimli radyo da sorgulamanın bu akşam gerçekleşeceğini belirtti. Polis ve Adalet Bakanlığı soruşturmanın tam olarak ne zaman gerçekleşeceğini belirtmezken, ne tür bir sorgu olacağı konusunu da açıklamadı.

Netanyahu'nun ofisi herhangi bir yanlış yapılmadığını açıkladı. Netanyahu'nun ailesinin sözcüsü, "Bütün iddiaların kurgu olduğu ortaya çıkacak. Tekrar ediyoruz, hiçbir şey olmayacak çünkü hiçbir şey yok" dedi. Haaretz ve diğer gazeteler, soruşturmanın Netanyahu'nun  yerli ve yabancı işadamlarından "yüz binlerce şekel değerinde" hediye kabul etmesiyle ilgili olduğunu belirtti.

 
EtiketlerAvichai Mandelblit'NETANYAHU
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.