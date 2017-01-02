Polis, Netanyahu'yu sorgulayacak

Haaretz gazetesi, başsavcı Avichai Mandelblit'in ön soruşturmanın ardından sorgulamanın yapılmasına izin verdiğini belirtti. Israel Radio isimli radyo da sorgulamanın bu akşam gerçekleşeceğini belirtti. Polis ve Adalet Bakanlığı soruşturmanın tam olarak ne zaman gerçekleşeceğini belirtmezken, ne tür bir sorgu olacağı konusunu da açıklamadı.

Netanyahu'nun ofisi herhangi bir yanlış yapılmadığını açıkladı. Netanyahu'nun ailesinin sözcüsü, "Bütün iddiaların kurgu olduğu ortaya çıkacak. Tekrar ediyoruz, hiçbir şey olmayacak çünkü hiçbir şey yok" dedi. Haaretz ve diğer gazeteler, soruşturmanın Netanyahu'nun yerli ve yabancı işadamlarından "yüz binlerce şekel değerinde" hediye kabul etmesiyle ilgili olduğunu belirtti.