Polis Netanyahu'yu evinde sorgulayacak!

Başsavcı Avichai Mandelblit'in ön soruşturmanın ardından sorgulamanın yapılmasına izin verdiğini belirtti.

'SORGULAMA BU AKŞAM'

Polis ve Adalet Bakanlığı soruşturmanın tam olarak ne zaman gerçekleşeceğini belirtmezken, İsrail Radyosu sorgulamanın bu akşam gerçekleşeceğini iddia etti. Sorgulamanın türü konusunda bir açıklama yapılmazken Netanyahu'nun ofisinden ise soruşturmaya mahal verecek herhangi yasadışı bir durumun söz konusu olmadığı belirtildi.

'HERŞEY KURGUDAN İBARET'

Netanyahu'nun aile sözcüsü ise, "Bütün iddiaların kurgu olduğu ortaya çıkacak. Tekrar ediyoruz, hiçbir şey olmayacak, çünkü hiçbir şey yok" dedi. Haaretz ve diğer gazeteler, soruşturmanın Netanyahu'nun yerli ve yabancı işadamlarından 'yüz binlerce şekel değerinde' hediye kabul etmesiyle ilgili olduğunu belirtti. İsrail'de başsavcılık, Netanyahu'nun da dahil olduğu gizli tutulan iki konu hakkında cezai soruşturma başlatma kararı almıştı. Netanyahu'nun adı Almanya'dan alınan denizaltılarla ilgili bir yolsuzluk iddialarına karışmış, ancak Netanyahu ‘bu konunda muhtemel bir çıkar çatışması olduğunu' söyleyerek haberleri yalanlamıştı.