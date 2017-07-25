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Polis müdürüne gizli kameralı tuzak

FETÖ’cü polislerin, Baltalimanı Polis Evi’nde kalan bir polis müdürüne tuzak kurmak için odasındaki televizyona gizli kamera düzeneği yerleştirdiği ortaya çıktı.

25 Temmuz 2017 Salı 08:03
Polis müdürüne gizli kameralı tuzak

FETÖ/PDY'nin, İstanbul Baltalimanı'ndaki Polis Evi'nde, hedef seçtikleri bir polis müdürüne gizli kameralı tuzak kurduğu ortaya çıktı.

72 TELEVİZYON İNCELENDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında ifadesi alınan C.S. olayı şöyle anlattı:
"KOM'cular bize Deniz Şube Müdürlüğü'nde çalışan rütbeli emniyet mensubunun Baltalimanı Polis Evi'nde kaldığı bir oda olduğunu, orada çalışma yapmamız gerektiğini söylediler. Çalışma yapacağımız gün polis evinde bir oda ayarladılar. Boğaz manzaralı bir odadan İlker Usta 37 ekran tüplü televizyonu getirdi. O televizyona ses ve görüntü aktarma cihazlarını yerleştirdik. Buradaki işlemi de gerekli izlemeyi yapması için KOM'culara bıraktık."
Sabah'ta yer alan habere göre bu ifade üzerine polis harekete geçti. Televizyonların eskidiği gerekçesiyle depoya kaldırıldığı belirlendi. Olay Yeri İnceleme ekipleri, 72 televizyonu depoda tek tek inceledi. Yapılan inceleme sonucu bir televizyonda 220 volt giriş kablosunun soyulmuş olduğu ve soyulan kablonun üzerinde 2 adet siyah renkli bant bulunduğu belirlendi.

DİĞER TELEVİZYONLARDA YOK

Depoda bulunan diğer televizyonlardaki kabloda herhangi bir soyma ve bantlama işlemi görülmezken müdahale edilen televizyonda kabloların soyulduğu ve aynı kabloların tekrar bantlandığı saptandı.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 08:03
  1. İstanbul
  2. Sabah
  3. Ankara
  4. Cumhuriyet Başsavcılığı
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