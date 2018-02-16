Polis müdüründen HDP'li vekile tokat gibi yanıt!

Diyarbakır'da aralarında Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk'ün de bulunduğu bir grup HDP'li, İmralı Cezaevinde bulunan terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanarak, Türkiye'ye getirilişinin yıldönümü olması nedeniyle basın açıklaması yapmak istedi. Grup, bunun için Bağlar ilçesinde bulunan Koşuyolu Parkı'nda bir araya geldi. Diyarbakır polisi ise, park içi ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak, grubun yasal olmadığı gerekçesiyle açıklama yapmasını izin vermedi.

Bunun üzerine Ağrı Milletvekili Öztürk, Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Mehmet Noyat ile görüşerek, açıklama yapmakta ısrarcı olduklarını belirtti.

Açıklamaya izin veremeyeceklerini ifade eden Noyat ise, “Siz parlamentoda yemin etmiş bir insansınız, kanunlar üzerine yemin etmiş bir insansınız. Burası muz cumhuriyeti değil. 'Ben istediğimi istediğim her yerde yaparım' gibi bir keyfiyet dünyanın hiçbir yerinde yok. Siz şu anda ona getiriyorsunuz. Gerekli inisiyatif gösterildiği zaman bunlar size gösteriliyor. Şu anda bu inisiyatif yok. Yaptığınız kanunen burada suç teşkil ediyor. Lütfen hiç tartışmayalım, gerginlik de olmasın. Açıklama yapamazsınız demiyorum. Açıklama yapabilirsiniz ama kendi binanızda” dedi.

Bunun üzerine HDP'li grup il binasına döndü.