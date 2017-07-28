Polis memuru ve hemşire eşi evde ölü bulundu

Olay, Cihanbeyli İlçesi Köprübaşı Mahallesi 60211 Sokak’taki bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Cihanbeyli’de bir camide imamlık yapan Mustafa Özdemir, yıllık izin için gittikleri Eskişehir’den geçen salı günü dönen hemşire kızı Elif Çelik ile polis memuru damadı Serkan Çevik’i dün telefonla aradı, ancak ulaşamadı.

Özdemir, bugün de bir sağlık ocağında görev yapan kızı Elif Çelik ile Bölge Trafik Müdürlüğü’nde görevli damadı Serkan Çevik’e ulaşamayınca akşam saatlerinde evlerine gitti. Kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla eve giren Özdemir, korkunç manzarayla karşılaştı.

Kızı ve damadına yatak odasında yerde kanlar içerisinde, torunu İkranur’u da anne ve babasının cesedinin yanında elbisesi kanlı olarak buldu.

Mustafa Özdemir’in ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Çevik çiftinin yaşamlarını yitirdiği belirlendi