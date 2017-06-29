Polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
Kayseri’de geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren polis memuru, son yolculuğuna uğurlandı.29 Haziran 2017 Perşembe 14:51
Kayseri’de dün geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan polis memuru 47 yaşındaki Mehmet Üstün için cenaze töreni düzenlendi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenen törenin ardından Üstün’ün cenazesi, Hunat Camii’ne getirildi. Namaza, emniyet müdür yardımcıları, Mehmet Üstün’ün yakınları, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.
Üstün’ün cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Argıncık Mezarlığı’nda toprağa verildi.