Polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Kayseri’de dün geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan polis memuru 47 yaşındaki Mehmet Üstün için cenaze töreni düzenlendi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenen törenin ardından Üstün’ün cenazesi, Hunat Camii’ne getirildi. Namaza, emniyet müdür yardımcıları, Mehmet Üstün’ün yakınları, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Üstün’ün cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Argıncık Mezarlığı’nda toprağa verildi.