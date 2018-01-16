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Polis memuru parkta intihar etti

İzmir'in Tire ilçesinde görevli polis memuru Mustafa Ç. (44), kentteki bir parkta tabancasını başına ateşleyerek yaşamına son verdi.

16 Ocak 2018 Salı 13:38
Polis memuru parkta intihar etti

Tire Hükümet Konağı'nda görevli evli ve 2 kız çocuğu babası Mustafa Ç., bilinmeyen bir nedenle bunalıma girdi. Mustafa Ç.'nin bir süredir Bayındır Zeytinova'da yaşayan anne ve babasının sağlık durumları nedeniyle endişeli olduğu öğrenildi.

BELİNDEKİ SİLAHI BAŞINA DAYADI

Son zamanlara içine kapanık tavırlar sergilediği belirtilen Mustafa Ç., bu sabah işe gitmeden önce Hürriyet Mahallesi'nde bulunan evinin yakınlarındaki tenis kortu alanına gitti. Bir süre buradaki parkta oturan Mustafa Ç., daha sonra belinden çıkardığı tabancasını başına dayayarak tetiği çekti. Mustafa Ç., olay yerinde yaşamını yitirdi. Ölümüyle meslektaşlarını hüzne boğan Mustafa Ç.'nin cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 13:38
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