Künye
Abonelik
E-Gazete
Facebook
Twitter
Google
RSS
İletişim
Namaz Vakitleri
WhatsApp: 0553 313 94 23
Video Galeri
Foto Galeri
Yazarlar
Emlak
Gündem
Siyaset
Ekonomi
Teknoloji
Dünya
Spor
Aktüel
Otomotiv
Sağlık
Medya
Yaşam
Eğitim
Biyografi
Tümü
Tarih
Hicri Yılbaşı
Kültür - Sanat
Yerel
İslam
Hakkari'den kahreden haber: Şehit var
Sınırda yakalanan kişi bakın kim çıktı!
Cuma gününden itibaren yanacağız
İranlı kaleci Fenerbahçe'yi şok etti!
Türkiye'nin gururu 400 milyonluk gemi yola çıktı!
Doğubank, Mahmutpaşa ve Mısır Çarşısı'na dev operasyon
Arnavutluk'ta Sosyalist Parti kazandı!
CHP'lilerden tehlikeli provokasyon!
CHP'liler kendi çalıp kendi oynamaya başladı!
O projelerin adı bile yetti! 30 katı arttı...
İşte Galatasaray'ın yeni yıldızı Gomis'in hastalığı!
Mısır, Libya'yı vurdu! Çok sayıda araç...
ABD'den küstah YPG açıklaması: Devam edecek
Dünyada büyük panik! Hızla yayılıyor
Suudi Arabistan: Katar koşulları müzakere edilemez
Dikkat! Borcu olanlara süre uzatımı yok
Kur'an-ı Kerim'i parmaklarıyla ezberliyorlar
Esad Rus üssünü ziyaret etti!
Bayram dinlemediler! Avrupa ülkesinde rezalet!
'Arının ölüsü de şifa kaynağı'
Polis kovalamacası film sahnelerini aratmadı!
Aksaray’da polisin 'dur' ihtarına uymayan şoför ve polis arasında yaşanan kovalamaca film sahnelerini aratmazken, kaçan sürücü yarım saat süren kovalamaca sonrasında direksiyon hakimiyetini kaybederek başka bir araca çarptıktan sonra yakalandı.
28 Haziran 2017 Çarşamba 12:12
Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 12:12
aksaray
polis
şüpheli
kovalamaca
Ad Soyad
E-posta
Yorum Yaz
Bugünkü Akit
Gündem
‘Pezevenk’e ceza yok!
Gündem
Suriyeli çocuklar bayramı İHH ile yaşadı
Gündem
Türkler, Trump’a hiç güvenmiyor
Gündem
Merkel’den eşcinsel evliliklere yeşil ışık
Gündem
İşte gavurun adaleti
Bugünkü Yazılar
Abdurrahman Dilipak
Din elden giderse!
Ahmet Gülümseyen
Batışımıza örnek, Galatasaray ve Kayserispor
Akif Bedir
Feryat
Ali Karahasanoğlu
Hürriyet’e reklam verip, devletten iş dilenme!
Ayhan Demir
Yunanlar tarihle yüzleşmeli
Hüseyin Öztürk
Göynük Gazi Süleyman Paşa Hamamı
Mehmet Koçak
Alman devleti Müslümanlara güven vermiyor
Mehtap Yılmaz
Kılıçdaroğlu! VIP karavanın sırrı ne?
Mustafa Çelik
Karanlık dünyayı iman güneşi aydınlatır
Sedat Yılmaz
“Sahip çıkalım dedeye” derler ya, işte öyle!
Vehbi Kara
Bayramda Yurda Dönerken
Yavuz Bahadıroğlu
Kahve, lokum, su ve şerbet
Zekeriya Say
Sanatçı(!)dan “yol arkadaşı” olur mu?!..
Son Eklenen Haberler
Çanakkale Boğazı’nda yunus şovu
Çöp kamyonu ile otomobil çarpıştı: 3..
Oğluna bayram ziyaretine geldi, kazada..
Köpek eğitmenin burnunu ısırdı!
Zeytin ağacını ikiye bölen çekici..
CHP’nin esas planı deşifre oldu…..
Hakkari'den kahreden haber: Şehit var
''İttifak üyeleri NATO için savunma..
Kurudere Mahallesi çiftçilerine destek
Doğu Karadeniz yaylalarını pedal..
Sıcaktan bunalan vatandaşlar denize..
Bayram trafik kazalarında 35 kişi..
Meteoroloji’den kritik uyarı! O iller..
Alman kaleciden ilginç taktik
Uşak hafta sonu kavrulacak
Volkan Demirel ikinci kez baba oluyor
Sınırda yakalanan kişi bakın kim çıktı!
Polisten uyuşturucu imalathanesine..
Yolcu minibüsü devrildi: 2’si ağır 19..
Kahramanmaraş’ta zincirleme trafik..
Büyük darbe vuruldu… Akdağ grubunun tamamı yok edildi!
Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı
Sıcak saatler... 2 ülke arasında ipler gerildi
Adeta fırladı! Müthiş rakam… Türkiye’ye para yağdı!