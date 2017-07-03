Polis, kontrol noktasında kriz geçirip hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta görevli olduğu kontrol noktasında kalp krizi geçirip hastaneye kaldırılan polis memuru 40 yaşındaki Hasan Patır, şehit oldu.03 Temmuz 2017 Pazartesi 22:46
Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli evli ve 2 çocuk babası Hasan Patır, geçen cumartesi günü görevli olduğu Kahramanmaraş- Adana karayolundaki uygulama noktasında aniden fenalaştı.
Özel bir hastaneye kaldırılan Patır'ın beyin kanaması nedeniyle kalp krizi geçirdiği belirlendi. Patır, buradaki ilk müdahalenin ardından Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Yoğun bakıma alınan Patır, bugün 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybedip şehit oldu.
Şehit Patır'ın cenazesi, düzenlenecek törenle memleketi Nevşehir'e gönderilecek.