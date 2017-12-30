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Polis karakoluna EYP atan 5 terörist yakalandı

Adana’da polis karakolu arkasına el yapımı patlayıcı (EYP) atan,  PKK üyesi olduğu iddia edilen 3’ü çocuk 5 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.

30 Aralık 2017 Cumartesi 08:05
Polis karakoluna EYP atan 5 terörist yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipleri, polis karakolu arkasına el yapımı patlayıcı (EYP) atan şahısların yakalanması için düğmeye bastı.  TEM ekipleri güvenlik kameralarından şahısları tespit etti. Daha şahısların Barbaros mahallesinde oturdukları öğrenen TEM ekipleri, gece yarısı şahısların evlerine baskın düzenledi. Düzenlenen baskında şahıslar kıskıvrak yakalandı.

Operasyonda yakalanan, Resul B. (12), Hüseyin K. (14), Nur A. (18), Veysi B. (18) ve Kadir E. (17) adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan,  polislerin tespitlerinde şahısların PKK üyesi olduğu öne sürüldü.

Haber Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi 08:05
  1. eyp
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