Polis her yerde onları arıyor

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Almanya'nın başkenti Berlin'de bir tırın Noel pazarına girmesiyle ilgili Tunuslu bir şüphelinin arandığı bildirildi.

Alman basınında güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberlere göre, olaya ilişkin polisin yeni bir iz peşinde olduğu belirtilerek ülke genelinde 1992 doğumlu Tunuslu Anis A'nın arandığı ifade edildi.

Noel pazarına giren tırın içinde söz konusu şüpheliye ait belgelerin bulunduğu ileri sürülen haberde, bu belgelerin Kuzey-Ren Vestfalya’nın Kleve bölgesinde Anis A. adına düzenlendiği kaydedildi.

Şüphelinin farklı isimler kullandığı ve poliste adam yaralamaktan sabıkası bulunduğu belirtildi.

Berlin'de pazartesi akşamı bir tırın Noel pazarına girmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetmiş, 18'i ağır 48 kişi yaralanmıştı.

Olayın hemen ardından gözaltına alınan bir Pakistanlı delil yetersizliğinden dün akşam serbest bırakılmış